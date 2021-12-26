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У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя

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Неділя 26 грудня 2021 16:06
У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Є така теорія: щоб рік пройшов вдало, потрібно задобрити його символ, в 2022 році - це Чорний (Блакитний) Водяний Тигр.

Стиліст Анна Мішаївна розповіла в Instagram, в яких кольорах зустрічати 2022 рік, щоб залучити в своє життя удачу, щастя і гроші.

Підбираючи наряд, варто врахувати, що Тигр не потерпить ніяких надмірностей і химерності. У пріоритеті - стриманість, елегантність і свобода рухів.

Медові та жовті кольори - нагадують про зв'язок з природою і подорожі.

У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя

Чорний колір - символізує розкутість і елегантність.

У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя

Нефритовий і зелений колір - асоціюються з мудрістю, хоробрістю і рівністю. Сюди ж додам оливковий колір - вселяє спокій, який потрібно тим, хто налаштований на серйозні зміни в Новому році.

У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя

Блакитний і сині кольори - підкреслюють водну стихію року і налаштовує на зміни.

У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя

Коричневий колір - дарує відчуття захищеності.

У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя

Рожевий колір - альтернатива червоному, наповнює енергією і додає впевненості.

У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя

Шампань і кремовий кольори - асоціюється з природною ніжністю і м'якістю.

У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастяІлюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст показала робочі прийоми, як приховати живіт за допомогою одягу.

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