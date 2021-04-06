ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 13:29
Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Ідеальні джинси — це паличка-виручалочка в будь-якій ситуації. Як вибрати ті, які будуть добре сидіти на фігурі і поєднуватися з гардеробом?

Стиліст Віка Барва склала детальну шпаргалку, а також назвала тренди 2021 року на своїй сторінці в Instagram.

Наймодніші джинси цього року — ШИРОКІ. Чим ширше, тим модніше. Якщо хочете жіночності, поєднуйте їх з елегантними топами, облягаючими водолазками, боді та підборами. Для розслабленого образу беріть толстовки, футболки, кросівки або лофери. Акуратно дівчатам невисокого зросту.

Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста

ПРЯМІ — універсальна базова модель. Підійде будь-якій фігурі, гардеробу та стилю. Оптимальна довжина — в районі щиколоток або трохи нижче.

Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста
Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста

MOM-ДЖИНСИ підійдуть дівчатам з великою різницею між талією і стегнами. Вони щільно сідають у поясі і трохи обтягують стегна. Носіть з сорочками, водолазками, заправленими всередину, щоб підкреслити талію.

Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста

ДЖИНСИ-КЛЬОШ. Раджу вибирати довгі, інакше вкорочують ноги. Комплект з футболками-поло, шовковими блузками, кардиганами і взуттям на платформі.

Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста

СКІННІ останнім часом не в тренді. Більш сучасно виглядають джинси-сигарети, вони не так сильно обтягують ноги. Поєднувати їх бажано з чимось об'ємним (вільні піджаки, худі, светри). Неактуальні варіанти — з облягаючим верхом і шпильками.

Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста

РВАНІ джинси зараз краще вибирати вільного крою з мінімумом дірок і комбінувати зі спокійними речами.

Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Важливі деталі::

- висока посадка приховує живіт і подовжує ноги,
- потертості, вишивки, принти додають обсяги,
- чим далі розставлені задні кишені, тим ширше будуть виглядати стегна,
- якщо кишені розташовані високо, то сідниці виглядають більш підтягнуто,
- чим гостріше V-подібний кут на задній кокетці, тим щільніше джинси прилягають до попереку і красивіше силует,
- темні відтінки візуально зменшують обсяги,
- неправильна висота посадки створює дискомфорт і некрасиві обриси,
- якщо є плавні обриси фігури, вибирайте джинси з еластаном,
- тонкий обтягуючий денім підкреслює недоліки фігури,
- неправильно підібрана білизна псує будь-який вид

ТРЕНДИ 2021:

  • широкі,
  • прямі,
  • печворк,
  • з розрізами внизу,
  • кольорові.

Нагадаємо, раніше стиліст перерахувала наймодніші кольори весни і літа 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну приїде корейська вакцина AstraZeneca SKBio: що це таке
В Україну приїде корейська вакцина AstraZeneca SKBio: що це таке