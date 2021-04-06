Як вибрати ідеальні джинси: докладна шпаргалка від стиліста
Ідеальні джинси — це паличка-виручалочка в будь-якій ситуації. Як вибрати ті, які будуть добре сидіти на фігурі і поєднуватися з гардеробом?
Стиліст Віка Барва склала детальну шпаргалку, а також назвала тренди 2021 року на своїй сторінці в Instagram.
Наймодніші джинси цього року — ШИРОКІ. Чим ширше, тим модніше. Якщо хочете жіночності, поєднуйте їх з елегантними топами, облягаючими водолазками, боді та підборами. Для розслабленого образу беріть толстовки, футболки, кросівки або лофери. Акуратно дівчатам невисокого зросту.
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ПРЯМІ — універсальна базова модель. Підійде будь-якій фігурі, гардеробу та стилю. Оптимальна довжина — в районі щиколоток або трохи нижче.
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MOM-ДЖИНСИ підійдуть дівчатам з великою різницею між талією і стегнами. Вони щільно сідають у поясі і трохи обтягують стегна. Носіть з сорочками, водолазками, заправленими всередину, щоб підкреслити талію.
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ДЖИНСИ-КЛЬОШ. Раджу вибирати довгі, інакше вкорочують ноги. Комплект з футболками-поло, шовковими блузками, кардиганами і взуттям на платформі.
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СКІННІ останнім часом не в тренді. Більш сучасно виглядають джинси-сигарети, вони не так сильно обтягують ноги. Поєднувати їх бажано з чимось об'ємним (вільні піджаки, худі, светри). Неактуальні варіанти — з облягаючим верхом і шпильками.
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РВАНІ джинси зараз краще вибирати вільного крою з мінімумом дірок і комбінувати зі спокійними речами.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Важливі деталі::
- висока посадка приховує живіт і подовжує ноги,
- потертості, вишивки, принти додають обсяги,
- чим далі розставлені задні кишені, тим ширше будуть виглядати стегна,
- якщо кишені розташовані високо, то сідниці виглядають більш підтягнуто,
- чим гостріше V-подібний кут на задній кокетці, тим щільніше джинси прилягають до попереку і красивіше силует,
- темні відтінки візуально зменшують обсяги,
- неправильна висота посадки створює дискомфорт і некрасиві обриси,
- якщо є плавні обриси фігури, вибирайте джинси з еластаном,
- тонкий обтягуючий денім підкреслює недоліки фігури,
- неправильно підібрана білизна псує будь-який вид
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ТРЕНДИ 2021:
- широкі,
- прямі,
- печворк,
- з розрізами внизу,
- кольорові.
Нагадаємо, раніше стиліст перерахувала наймодніші кольори весни і літа 2021.