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Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 13:29
Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Идеальные джинсы — это палочка-выручалочка в любой ситуации. Как выбрать те самые, которые будут хорошо сидеть на фигуре и сочетаться с гардеробом?

Стилист Вика Барва составила подробную шпаргалку, а также назвала тренды 2021 года на своей странице в Instagram.

Самые модные джинсы этого года — ШИРОКИЕ. Чем шире, тем моднее. Если хотите женственности, сочетайте их с элегантными топами, облегающими водолазками, боди и каблуками. Для расслабленного образа берите толстовки, футболки, кроссовки или лоферы. Аккуратно девушкам невысокого роста.

Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста

ПРЯМЫЕ — универсальная базовая модель. Подойдет любой фигуре, гардеробу и стилю. Оптимальная длина — в районе щиколоток или чуть ниже.

Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста
Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста

MOM-ДЖИНСЫ подойдут девушкам с большой разницей между талией и бедрами. Они плотно садятся в поясе и немного обтягивают бедра. Носите с рубашками, водолазками, заправленными внутрь, чтобы подчеркнуть талию.

Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста

ДЖИНСЫ-КЛЕШ. Советую выбирать длинные, иначе укорачивают ноги. Комплектуйте с футболками-поло, шелковыми блузками, кардиганами и обувью на платформе.

Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста

СКИННИ последнее время не в тренде. Более современно смотрятся джинсы-сигареты, они не так сильно обтягивают ноги. Совмещать их желательно с чем-то объемным (свободные пиджаки, худи, свитера). Неактуальные варианты — с облегающим верхом и шпильками.

Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста

РВАНЫЕ джинсы сейчас лучше выбирать свободного кроя с минимумом дыр и комбинировать со спокойными вещами.

Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Важные детали::

- высокая посадка скрывает живот и удлиняет ноги,
- потертости, вышивки, принты добавляют объемы,
- чем дальше расставлены задние карманы, тем шире будут выглядеть бедра,
- если карманы расположены высоко, то ягодицы смотрятся более подтянуто,
- чем острее V-образный угол на задней кокетке, тем плотнее джинсы прилегают к пояснице и красивее силуэт,
- темные оттенки визуально уменьшают объемы,
- неправильная высота посадки создает дискомфорт и некрасивые очертания,
- если есть плавные очертания фигуры, выбирайте джинсы с эластаном,
- тонкий обтягивающий деним подчеркивает недостатки фигуры,
- неверно подобранное белье портит любой вид.

ТРЕНДЫ 2021:

  • широкие,
  • прямые,
  • пэчворк,
  • с разрезами внизу,
  • цветные.

Напомним, ранее стилист перечислила самые модные цвета весны и лета 2021.

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