Как выбрать идеальные джинсы: подробная шпаргалка от стилиста
Идеальные джинсы — это палочка-выручалочка в любой ситуации. Как выбрать те самые, которые будут хорошо сидеть на фигуре и сочетаться с гардеробом?
Стилист Вика Барва составила подробную шпаргалку, а также назвала тренды 2021 года на своей странице в Instagram.
Самые модные джинсы этого года — ШИРОКИЕ. Чем шире, тем моднее. Если хотите женственности, сочетайте их с элегантными топами, облегающими водолазками, боди и каблуками. Для расслабленного образа берите толстовки, футболки, кроссовки или лоферы. Аккуратно девушкам невысокого роста.
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ПРЯМЫЕ — универсальная базовая модель. Подойдет любой фигуре, гардеробу и стилю. Оптимальная длина — в районе щиколоток или чуть ниже.
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MOM-ДЖИНСЫ подойдут девушкам с большой разницей между талией и бедрами. Они плотно садятся в поясе и немного обтягивают бедра. Носите с рубашками, водолазками, заправленными внутрь, чтобы подчеркнуть талию.
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ДЖИНСЫ-КЛЕШ. Советую выбирать длинные, иначе укорачивают ноги. Комплектуйте с футболками-поло, шелковыми блузками, кардиганами и обувью на платформе.
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СКИННИ последнее время не в тренде. Более современно смотрятся джинсы-сигареты, они не так сильно обтягивают ноги. Совмещать их желательно с чем-то объемным (свободные пиджаки, худи, свитера). Неактуальные варианты — с облегающим верхом и шпильками.
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РВАНЫЕ джинсы сейчас лучше выбирать свободного кроя с минимумом дыр и комбинировать со спокойными вещами.
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)
Важные детали::
- высокая посадка скрывает живот и удлиняет ноги,
- потертости, вышивки, принты добавляют объемы,
- чем дальше расставлены задние карманы, тем шире будут выглядеть бедра,
- если карманы расположены высоко, то ягодицы смотрятся более подтянуто,
- чем острее V-образный угол на задней кокетке, тем плотнее джинсы прилегают к пояснице и красивее силуэт,
- темные оттенки визуально уменьшают объемы,
- неправильная высота посадки создает дискомфорт и некрасивые очертания,
- если есть плавные очертания фигуры, выбирайте джинсы с эластаном,
- тонкий обтягивающий деним подчеркивает недостатки фигуры,
- неверно подобранное белье портит любой вид.
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ТРЕНДЫ 2021:
- широкие,
- прямые,
- пэчворк,
- с разрезами внизу,
- цветные.
Напомним, ранее стилист перечислила самые модные цвета весны и лета 2021.