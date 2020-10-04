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Як вибрати ідеальні джинси: топ-5 правил від стиліста

Новость на русском → Неділя 04 жовтня 2020 14:26
Як вибрати ідеальні джинси: топ-5 правил від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт дала поради, які допоможуть вибрати модель джинсів саме для вас

Кращий друг і щоденна виручалка багатьох гардеробів, комфортний і вічно актуальний — денім. Однак важливо правильно підібрати модель, в якій вам буде зручно і в той же час, щоб виглядати стильно й актуально.

Стиліст Ксенія Господінова на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як вибрати ідеальні джинси і на що варто звернути увагу.

Топ-5 правил при купівлі джинсів:

1. Джинси не повинні бути великі в талії: так ви тільки будете здаватися ширше.

2. Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені: вони повинні бути чітко на рівні сідниць.

Як вибрати ідеальні джинси: топ-5 правил від стиліста

3. Звертайте увагу на якість. Наприклад, деякі бренди використовують у пошитті нитки з натуральним вулканічним каменем і графеном (вуглець) у складі. Використання таких ниток — це несинтетический спосіб забезпечити теплом, комфортом і надійністю натуральних виробів.

Як вибрати ідеальні джинси: топ-5 правил від стиліста

4. Не забувайте подивитися під час примірки на бічний шов: в тому випадку, коли він починає кривитися і «їздити» по гомілці, ваші ноги візуально здаються кривими і більш повними.

Як вибрати ідеальні джинси: топ-5 правил від стиліста

5. Вибирайте трендові та ексклюзивні моделі. Різні марки випускають обмежену кількість одягу і це означає, що зустріти схожий образ на вулиці буде складно.

Як вибрати ідеальні джинси: топ-5 правил від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, що дизайнер Андре Тан перерахував антитренди осіннього сезону 2020.

До речі, стиліст Анна Івахненко познайомила з взуттєвими трендами 2020.

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