Как выбрать идеальные джинсы: топ-5 правил от стилиста
Эксперт дала советы, которые помогут выбрать модель джинсов именно для вас
Лучший друг и ежедневная выручалка многих гардеробов, комфортный и вечно актуальный — деним. Однако немаловажно правильно подобрать модель, в которой вам будет удобно и в то же время, чтобы выглядеть стильно и актуально.
Стилист Ксения Господинова на своей странице в Instagram поделилась советами, как же выбрать идеальные джинсы и на что стоит обратить внимание.
Топ-5 правил при покупке джинсов:
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1. Джинсы не должны быть велики в талии: так вы только станете казаться шире.
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2. Следите за тем, где расположены задние карманы: они должны быть четко на уровне ягодиц.
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3. Обращайте внимание на качество. Например, некоторые бренды используют в пошиве нити с натуральным вулканическим камнем и графеном (углеродом) в составе. Использование таких нитей — это несинтетический способ обеспечить теплом, комфортом и надежностью натуральных изделий.
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4. Не забывайте посмотреть во время примерки на боковой шов: в том случае, когда он начинает кривиться и «ездить» по голени, ваши ноги визуально кажутся кривыми и более полными.
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5. Выбирайте трендовые и эксклюзивные модели. Разные марки выпускают ограниченное количество одежды и это значит, что встретить похожий образ на улице будет сложно.
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
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