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Как выбрать идеальные джинсы: топ-5 правил от стилиста

Новина українською → Воскресенье 04 октября 2020 14:26
Как выбрать идеальные джинсы: топ-5 правил от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт дала советы, которые помогут выбрать модель джинсов именно для вас

Лучший друг и ежедневная выручалка многих гардеробов, комфортный и вечно актуальный — деним. Однако немаловажно правильно подобрать модель, в которой вам будет удобно и в то же время, чтобы выглядеть стильно и актуально.

Стилист Ксения Господинова на своей странице в Instagram поделилась советами, как же выбрать идеальные джинсы и на что стоит обратить внимание.

Топ-5 правил при покупке джинсов:

1. Джинсы не должны быть велики в талии: так вы только станете казаться шире.

2. Следите за тем, где расположены задние карманы: они должны быть четко на уровне ягодиц.

Как выбрать идеальные джинсы: топ-5 правил от стилиста

3. Обращайте внимание на качество. Например, некоторые бренды используют в пошиве нити с натуральным вулканическим камнем и графеном (углеродом) в составе. Использование таких нитей — это несинтетический способ обеспечить теплом, комфортом и надежностью натуральных изделий.

Как выбрать идеальные джинсы: топ-5 правил от стилиста

4. Не забывайте посмотреть во время примерки на боковой шов: в том случае, когда он начинает кривиться и «ездить» по голени, ваши ноги визуально кажутся кривыми и более полными.

Как выбрать идеальные джинсы: топ-5 правил от стилиста

5. Выбирайте трендовые и эксклюзивные модели. Разные марки выпускают ограниченное количество одежды и это значит, что встретить похожий образ на улице будет сложно.

Как выбрать идеальные джинсы: топ-5 правил от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, что дизайнер Андре Тан перечислил антитренды осеннего сезона 2020.

Кстати, стилист Анна Ивахненко познакомила с обувными трендами 2020.

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