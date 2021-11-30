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Як вибрати і носити шарф: модні правила від стиліста

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Вівторок 30 листопада 2021 14:31
Як вибрати і носити шарф: модні правила від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Важко уявити осінньо-зимовий образ без теплого шарфа. З ним образ стає більш затишним і цікавим. При цьому сьогодні існує така різноманітність моделей, що не завжди зрозуміло, який же вибрати і з чим його носити.

Стиліст Ванда поділилася в Instagram модними правилами, які допоможуть зрозуміти, як краще носити цей предмет гардероба.

Правило номер нуль - образ повинен працювати і без шарфа. Чогось не вистачає і потрібно з'єднати все шарфиком - це погана ідея. Як і всі ідеї про те, що невдале з'єднання поясного виробу, плечового і взуття можна хоч чимось врятувати.

Правило номер один - якщо шарф використовується саме для тепла, найкраще вас зігріє найпростіший кашеміровий, середньої товщини (не літній невагомий, але і не в палець товщиною). Їм ви обмотаєте шию і зверху надягнете пуховик, пальто, парку, шубу.

Як вибрати і носити шарф: модні правила від стилістаЯк вибрати і носити шарф: модні правила від стиліста

Правило номер два - крім шарфів, для утеплення людство давно винайшло:

  • светри з горлом (тільки не "ковбасою", просто стійка)
  • тонкі пуховики і жилетки, що застібаються під підборіддям, які ви надягаєте під просторі пальто і навіть під просторі "верхні" пуховики
  • капюшони, що відстібаються, манішки

Як вибрати і носити шарф: модні правила від стилістаЯк вибрати і носити шарф: модні правила від стиліста


Правило номер три логічно випливає з перших двох. Якщо об'ємний, помітний шарф потрібен не для утеплення, то для чого він потрібен? Для прикраси, доповнення і без того працюючого образу. Для посилення візуального ефекту.

Такий шарф недбало накидається або так само недбало накручується навколо шиї найпростішим способом. Зауважте, що як тільки ви з нього намагаєтеся спорудити тепло, туго його закручуєте, закриваючись від підборіддя до грудей - все. Стильний шарф пропадає, залишається Філіпок.

Як вибрати і носити шарф: модні правила від стилістаЯк вибрати і носити шарф: модні правила від стилістаЯк вибрати і носити шарф: модні правила від стилістаЯк вибрати і носити шарф: модні правила від стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/vanda.style)

Шарф для посилення образу повинен бути щільної в'язки, виразного принта (геометрія в даному випадку, здається, краще квіточок і огірочків).

Нагадаємо, раніше стиліст порадила, який светр варто купити взимку 2021-2022 і показала топ-7 модних трендів.

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