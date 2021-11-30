Як вибрати і носити шарф: модні правила від стиліста

Важко уявити осінньо-зимовий образ без теплого шарфа. З ним образ стає більш затишним і цікавим. При цьому сьогодні існує така різноманітність моделей, що не завжди зрозуміло, який же вибрати і з чим його носити.

Стиліст Ванда поділилася в Instagram модними правилами, які допоможуть зрозуміти, як краще носити цей предмет гардероба.

Правило номер нуль - образ повинен працювати і без шарфа. Чогось не вистачає і потрібно з'єднати все шарфиком - це погана ідея. Як і всі ідеї про те, що невдале з'єднання поясного виробу, плечового і взуття можна хоч чимось врятувати.



Правило номер один - якщо шарф використовується саме для тепла, найкраще вас зігріє найпростіший кашеміровий, середньої товщини (не літній невагомий, але і не в палець товщиною). Їм ви обмотаєте шию і зверху надягнете пуховик, пальто, парку, шубу.





Правило номер два - крім шарфів, для утеплення людство давно винайшло:

светри з горлом (тільки не "ковбасою", просто стійка)

тонкі пуховики і жилетки, що застібаються під підборіддям, які ви надягаєте під просторі пальто і навіть під просторі "верхні" пуховики

капюшони, що відстібаються, манішки



Правило номер три логічно випливає з перших двох. Якщо об'ємний, помітний шарф потрібен не для утеплення, то для чого він потрібен? Для прикраси, доповнення і без того працюючого образу. Для посилення візуального ефекту.

Такий шарф недбало накидається або так само недбало накручується навколо шиї найпростішим способом. Зауважте, що як тільки ви з нього намагаєтеся спорудити тепло, туго його закручуєте, закриваючись від підборіддя до грудей - все. Стильний шарф пропадає, залишається Філіпок.



Ілюстративне фото (instagram.com/vanda.style)

Шарф для посилення образу повинен бути щільної в'язки, виразного принта (геометрія в даному випадку, здається, краще квіточок і огірочків).