Как выбрать и носить шарф: модные правила от стилиста

Трудно представить осенне-зимний образ без теплого шарфа. С ним образ становится более уютным и интересным. При этом сегодня существует такое разнообразие моделей, что не всегда понятно, какой же выбрать и с чем его носить.

Стилист Ванда поделилась в Instagram модными правилами, которые помогут понять, как лучше носить этот предмет гардероба.

Правило номер ноль - образ должен работать и без шарфа. Чего-то не хватает и нужно соединить все шарфиком - это плохая идея. Как и все идеи о том, что неудачное соединение поясного изделия, плечевого и обуви можно хоть чем-то спасти.



Правило номер один - если шарф используется именно для тепла, лучше всего вас согреет самый простой кашемировый, средней толщины (не летний невесомый, но и не в палец толщиной). Им вы обмотаете шею и сверху наденете пуховик, пальто, парку, шубу.





Правило номер два - помимо шарфов, для утепления человечество давно изобрело:

свитера с горлом (только не "колбасой", просто стойка)

тонкие пуховики и жилетки, застегивающиеся под подбородком, которые вы надеваете под просторные пальто и даже под просторные «верхние» пуховики

отстегивающиеся капюшоны, манишки



Правило номер три логически следует из первых двух. Если объемный, приметный шарф нужен не для утепления, то для чего он нужен? Для украшения, дополнения и без того работающего образа. Для усиления визуального эффекта.

Такой шарф небрежно набрасывается или так же небрежно накручивается вокруг шеи самым простым способом. Заметьте, что как только вы из него пытаетесь соорудить тепло, туго его закручиваете, закрываясь от подбородка до груди - все. Стильный шарф пропадает, остается Филиппок.



Иллюстративное фото (instagram.com/vanda.style)

Шарф для усиления образа должен быть плотной вязки, внятного принта (геометрия в данном случае, кажется, лучше цветочков и огурчиков).