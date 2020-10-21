Як вибрати стильний рюкзак на всі випадки життя: стиліст поділилася важливими нюансами

Стиліст розповіла, які бувають рюкзаки і де вони доречні

Багато хто любить рюкзаки за зручність і місткість, але не всі бачать різницю між моделями. Стиліст Віка Барва познайомила з видами рюкзаків і докладно розповіла, в який образ вони ідеально впишуться.

Рюкзак, як аксесуар, спочатку несе в собі спортивну складову, а ось знижувати або підвищувати градус спорту ми можемо з допомогою деталей, обробки, тканини.

Базовий рюкзак – шкіряний з лаконічним дизайном, мінімум деталей та оздоблення.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак-мешодо. Більш жіночний варіант при лаконічному дизайні і виконаний з гладкої шкіри.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак-сумка. Останнім часом популярна модель, яка відмінно вписується в ділові і повсякденні комплекти.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак з заклепками і шипами. Чим більше зухвалого і брутального декору, тим читкіше він буде передавати настрій всьому образу. Більш універсальний варіант – мінімалістичні моделі.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Не базовий рюкзак – зі спортивними елементами, добре впишеться у розслаблені образи.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак з нейлону. Чисто спртивный варіант. Краще використовувати за прямим призначенням, адже він підійде далеко не всім.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак-планшет або ранець. Базовий і універсальний варіант з простими лініями, що дозволить вписати його в ділові комплекти.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

М'який рюкзак-мішок. Виконаний з тканини і затягується на куліскі. Відмінно впишеся в щоденний розслабений лук, поїздки на природу і заняття спортом.

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