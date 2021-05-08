Як виглядати стильно і дорого, не переплачуючи: лайфхаки від стиліста

Вся справа в принципах підхода до свого гардеробу: знаючи ключові моменти, можна виглядати "на мільйон", не спустошуючи при цьому гаманець до копійки.



Колір - один з найпростіших способів виглядати гідно і стильно в недорогих речах. Робимо акцент на спокійні тони і поєднання: в них навіть недорогі тканини виглядають набагато краще.





Ще один класний спосіб - вибираємо монохром і поєднуємо різні за фактурою речі. Наприклад: шкіра і шовк, рельєфний трикотаж і денім. Поєднуємо різні відтінки одного і того ж кольору, щоб створити цікаву колірну гру.





Не забувайте про актуальність. Неактуальні речі, аксесуари, макіяж, зачіска додадуть віку і зроблять образ дешевше.





Коли необхідно виглядати стильно і дорого, мабуть, головними помічниками можна назвати аксесуари. Робіть на них акцент: наприклад, контрастна сумка і взуття у купі з прикрасами зроблять образ продуманим і завершеним. Таке комбо "пожвавить" навіть найпохмуріші тони.





Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Погодьтеся, нічого складного? Спокійні тони і поєднання, монохром у купі з різними фактурами, актуальність і звичайно незамінні помічники – аксесуари.