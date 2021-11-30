Як виглядають і скільки коштують легінси, від яких зараз у захваті зірки Голлівуду (фото)

Звісно, багато людей у всьому світі після фотографій, зроблених папараці у Лос-Анджелесі, почали й собі "зависати" у різноманітних онлайн-магазинах, аби придбати й собі модні легінси, які хоч трішки, але наблизили б їхній образ до образу кумирів.

Мода на легінси повертається? Саме такий висновок напрошується після того, як багато голлівудських зірок і фотомоделей почали виходити у світ саме у цьому обтислому одязі.

Як виглядають найзатребуваніші легінси і скільки вони коштують - дивіться і читайте у матеріалі Lite.

Які легінси уподобали голлівудські зірки?

"Дефіциту легінсів, звісно ж, немає. Зате є чітка різниця між посередніми (звичайними) легінсами та винятковими, які б відрізняли тебе від інших. Але знайти цей ексклюзивний одяг може бути непросто", - пише журналістка модного видання InStyle Єва Томас.



І для спорту, і для фото в соцмережі (фото: aloyoga.com)

Виявляється, зірки Голлівуду останнім часом "накинулися" на легінси конкретного каліфорнійського бренду - AloYoga, який спеціалізується на створенні багатофункціонального одягу для занять йогою, фітнесом, танцями і спортом.

Стильні легінси (фото: aloyoga.com)

Але саме "зірковим" цей бренд зробили, звісно, знаменитості. Адже об'єктиви камер частенько ловили у цих легінсах, наприклад, Кендалл Дженнер, Кайю Гебер, Гейлі Бібер, Дженніфер Гарнер, Ешлі Бенсон, Люсі Гейл, Наталі Росер та інших селебретіз.

Для України, до слова, ціна на цей одяг може видатися захмарною. Хоча, якщо вас не лякає прайс від 118 доларів (близько 3200 гривень), то можете сміливо наближати свій стиль до трендових образів своїх улюблених голлівудських актрис та супермоделей.

Світові зірки в наймодніших на сьогоднішній день легінсах (фото: aloyoga.com)