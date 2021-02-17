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Вибухова краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя знялася для глянцю у відвертому вбранні

Новость на русском → Іспанія, Середа 17 лютого 2021 22:23
Вибухова краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя знялася для глянцю у відвертому вбранні Діва Кассель (фото: instagram.com/tatsuparis)
Автор: Lite

Діва Кассель останнім часом нарозхват. Юна дочка Венсана Касселя і Моніки Беллуччі прикрасила відразу кілька обкладинок глянцевих журналів. Остання з них вийшла найвідвертішою. 16-річна дівчина знялася для іспанського Harper's Bazaar, де красується в спокусливому образі.

Фото моделі вже є на офіційній сторінці Harper's Bazaar в Instagram.

"Діва Кассель - одна з головних зірок березневого номера Harper's Bazaar Spain. Дочка Моніки Беллуччі і Висента Касселя, що є істинним відображенням вибухової краси її матері і ідеальною спадкоємицею привабливості свого батька, позує спеціально для обкладинки Harper's Bazaar Spain в якості нового посла Dolce Rose для Dolce & Gabbana Beauty. Вона - одна з тих осіб покоління молодих талантів, які бачать майбутнє; армія молоді, яка надихнула нас висловитися і зустріти багатообіцяюче майбутнє", - представили нову героїню на сторінці журналу в мережі Instagram.

Вибухова краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя знялася для глянцю у відвертому вбранні

Діва Кассель (фото: instagram.com/harpersbazaares)

Діва Кассель позує в total-образі Dolce & Gabbana: чорному боді та картатому піджаку, а завершують стильний ансамбль лофери в тон всьому образу. Знімав юну красуню знаменитий іспанський фешн-фотограф Хаві Гордо, а за її вбрання відповідала стилістка Беатріс Морено де ла Кова.

Вибухова краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя знялася для глянцю у відвертому вбранніВибухова краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя знялася для глянцю у відвертому вбранніВибухова краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя знялася для глянцю у відвертому вбранніВибухова краса: 16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя знялася для глянцю у відвертому вбранніДіва для французького ELLE (фото: instagram.com/tatsuparis)

Раніше ми писали, що Венсан Кассель зворушливо зізнався в коханні своїй молодій дружині Тіні Кунакі.

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