ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 15:18
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому Кейт Міддлтон вчинила новий вихід у світ (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Кейт Міддлтон відома своєю пристрастю до еко-моди. Вона нерідко демонструє, що одна і та ж річ з роками не втрачає своєї актуальності. Головне – вміти її піднести за допомогою нових деталей.

Днями вона повторила улюблений трюк, примірявши сукню, яку одягала раніше 2 роки тому.

Герцогиня Кембриджська, принц Чарльз і його дружина Камілла вчмнили новий вихід у світ: вони зустрілися зі студентами Лондонської школи мистецтв.

Кейт на мітингу була одягнена у вбрання від свого улюбленого бренду Catherine Walker. Зшите з щільного сірого матеріалу глухе плаття було прикрашено поясом і чорним коміром.

За допомогою ременя і пишної спідниці герцогиня вміло підкреслила тонку талію. Аутфіт доповнили гостроносі човники на підборах від Gianvito Rossi і маленька сумка Mulberry. З прикрас герцогиня одягла сережки з діамантами і сапфірами з колекції Леді Ді. Цього разу стилісти зробили їй незвичайну укладку зі складним плетінням.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Кейт одягає це плаття. Вона вже з'являлася в ньому в 2019-му році.

Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки томуВзялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки томуВзялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки томуВзялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки томуВзялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому

Кейт в новому (старому) образі на зустрічі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Також читайте, як TikTok диктує, що буде модно носити завтра.

Раніше стилісти порадили забути про уггі і придивитися до цих стильним бутсів, їх вибирають знаменитості.

Читайте LITE в Google News
Кейт Міддлтон Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Доказовий дієтолог Тетяна Колчанова - про ліки, які калічать наших дітей, правильне харчування та разрекламовані суперфуди
Доказовий дієтолог Тетяна Колчанова - про ліки, які калічать наших дітей, правильне харчування та разрекламовані суперфуди