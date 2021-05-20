Що взяти з собою в літню відпустку: поради стиліста

Відпустка - це час, коли дуже важливо отримати задоволення, тому готуватися до неї найкраще вдумливо. Що взяти з собою, щоб на відпочинку виглядати модно і стильно?

Стиліст Ірена Вінцюк розповіла у себе в Instagram , якими принципами керується, збираючи валізу у відпустку.

Що взяти з собою у відпустку: правила

Не брати багато речей!

Як багато людей набирають купу нарядів, а не надягають і половини. Розрахуйте чітко кількість вечорів, які ви будете у відпустці, і візьміть на пару варіантів більше - несподівані форс-мажори ніхто не відміняв.

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Комбінаторика і ідеальна раціональність в складанні капсул

Якщо ви їдете на два тижні, то трьох суконь або сарафанів, двох спідниць, однієї пари брюк і чотирьох верхів (футболки, майки або блузи) вам вистачить на 18 образів, а значить, перше правило вже враховано!

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Аксесуари та взуття

Тільки завдяки зміні акцентів, з трьох суконь у вас може вийде безліч різних луків, які допоможуть виглядати цікаво і стильно кожен раз. Двох пар взуття, що різняться за кольором і фактурою, буде цілком достатньо, враховуючи, що ви взяли вищевказаний список речей. А ось аксесуарів можна і побільше: мало того, що вони займають мало місця, так ще й допоможуть створити класний настрій.

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Підбирайте відповідний гардероб

Я щиро не розумію, навіщо брати дороге шовкове плаття, якщо це сімейна поїздка, яка передбачає постійне перебування під палючим сонцем, на якому, до речі, речі пекельно вигорають і зношуються в рази швидше. Інша справа, якщо це Luxury готель і контент для Instagram, але тоді і завдання у взятих речей інше.

Нехай з вами поїдуть вбрання тільки з натуральних матеріалів — комфортні і легкі одночасно.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Капсула на вечір і капсула на пляж

Список на початку - для походів в ресторан або прогулянки по місту. А ось для пляжу будуть доречні кілька невагомих сарафанів, капелюх або панама, шльопанці або крокси, і містка сумка.

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Багато купальників!

Те, що у відпустці вигулюється найчастіше, має домінувати! Та й хто любить сидіти в мокрому вбранні після запливу?

Ілюстративне фото (pexels.com)