Что взять с собой в летний отпуск: советы стилиста

Отпуск – это время, когда очень важно получить удовольствие, поэтому готовиться к нему лучше всего вдумчиво. Что взять с собой, чтобы на отдыхе выглядеть модно и стильно?

Что взять с собой в отпуск: правила

Не брать много вещей!

Как много людей набирают кучу нарядов, а не надевают и половины. Рассчитайте чётко количество вечеров, которые вы будете в отпуске, и возьмите на пару вариантов больше - неожиданные форс-мажоры никто не отменял.

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Комбинаторика и идеальная рациональность в составлении капсул

Если вы едете на две недели, то трёх платьев или сарафанов, двух юбок, одной пары брюк и четырёх верхов (футболки, майки или блузы) вам хватит на 18 образов, а значит, первое правило уже учтено!

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Аксессуары и обувь

Только благодаря смене акцентов, из трёх платьев у вас может получится множество различных луков, которые помогут выглядеть интересно и стильно каждый раз. Двух пар обуви, разнящихся по цвету и фактуре, будет вполне достаточно, учитывая, что вы взяли вышеуказанный список вещей. А вот аксессуаров можно и побольше: мало того, что они занимают мало места, так ещё и помогут создать классное настроение.

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Подбирайте соответствующий гардероб

Я искренне не понимаю, зачем брать дорогое шёлковое платье, если это семейная поездка, предполагающая постоянное нахождение под палящим солнцем, на котором, кстати, вещи адски выгорают и изнашиваются в разы быстрее. Другое дело, если это luxury отель и контент для Инстаграм, но тогда и задача у взятых вещей иная.

Пусть с вами поедут наряды только из натуральных материалов - комфортные и лёгкие одновременно.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Капсула на вечер и капсула на пляж

Список в начале - для походов в ресторан или прогулки по городу. А вот для пляжа будут уместны несколько невесомых сарафанов, шляпа или панама, шлепки или кроксы, и вместительная сумка.

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Много купальников!

То, что в отпуске выгуливается чаще всего, должно доминировать! Да и кто любит сидеть в мокром одеянии после заплыва?

Иллюстративное фото (pexels.com)