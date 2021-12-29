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Взяти на замітку: Олена Зеленська показала лаконічний образ, який легко повторити

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Середа 29 грудня 2021 14:28
Взяти на замітку: Олена Зеленська показала лаконічний образ, який легко повторити Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: RBC.UA

Олена Зеленська стала гостею ранкового шоу на каналі 1+1, де розповіла про любов до збалансованого харчування і здорового способу життя. А також про важливу місію, здатну змінити ставлення до цієї теми.

Детально про свій візит на телебачення і його мету вона розповіла у своєму блозі мережі Instagram.

Перша леді вибрала для зйомок стильний образ в чорно-білих тонах. Сукню з рукавами-ліхтариками, відкладним білим комірцем, рядом гудзиків і V-подібним вирізом вона доповнила перловими сережками.

Волосся дружини президента України було укладене у високу зачіску, а мінімальний макіяж підкреслив природну привабливість Олени.

Взяти на замітку: Олена Зеленська показала лаконічний образ, який легко повторитиВзяти на замітку: Олена Зеленська показала лаконічний образ, який легко повторитиВзяти на замітку: Олена Зеленська показала лаконічний образ, який легко повторитиВзяти на замітку: Олена Зеленська показала лаконічний образ, який легко повторитиВзяти на замітку: Олена Зеленська показала лаконічний образ, який легко повторитиВзяти на замітку: Олена Зеленська показала лаконічний образ, який легко повторити

Олена Зеленська на програмі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогоднішній світанок зустрічала з @snidanok і партнерами з @unicef_ukraine. Розповідала про нашу щойно розпочату інформаційну кампанію зі здорового харчування.

Харчові звички відображають наш спосіб життя, наші інтереси і цінності. Отже, змінюючи їх на більш здорові, ми створюємо для себе нові можливості! Залежно від того, чим ми наповнюємо свій кошик покупок/холодильник/тарілку, ми вибираємо, чим наповнюємо наше життя. Так що слоган нашої кампанії – "Головне, що всередині!", – розповіла Зеленська.

Разом з ЮНІСЕФ Зеленська взялася досліджувати харчові звички українців. Для того щоб їх міняти в кращу сторону, був запущений сайт "Знаємо" – портал про правильне і смачне харчування. Незабаром планується запуск інтерактивних уроків з харчування за участю зірок і справжні фуд-челенджі в Тікток і Instagram.

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