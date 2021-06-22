Взяти до уваги: Єва Лонгорія показала стильний лук для найспекотніших днів

46-річна Єва Лонгорія обожнює спорт і правильне харчування, що, безумовно, позначається на її фігурі найкращим чином. Струнка і спортивна, актриса може дозволити собі будь-яке вбрання. А тому на червоних килимових доріжках і в звичайному житті вона виглядає однаково добре. Доказ тому - новий лук Лонгорії.

Єва зараз зайнята на зйомках в якості режисера. Для роботи вона вибрала кежуал-образ - комфортний і стильний. Завужені донизу темно-сині штани, а також білий топ без рукавів вона вдало доповнила сірими кросівками, бейсболкою і окулярами-авіаторами.

Актриса в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Відкопала свою нову режисерську форму! Так зручно, готова до спеки!", - написала зірка. У відповідь вона отримала безліч компліментів.

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Також нещодавно Єва Лонгорія відзначила день народження єдиного сина Сантьяго - 19 червня дитині виповнилося 3 роки. На честь такої події актриса зробила розкішне фото, на якому постала у вишуканій сукні відтінку фуксія.