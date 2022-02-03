Взяти на замітку: Кейт Міддлтон з'явилася в модному спортивному костюмі, який підійде всім

Кейт Міддлтон за допомогою соцмереж розповіла про свої нові обов'язки. Зі своїм чоловіком принцом Уільямом вони взяли на себе патронат англійського Союзу регбі. На честь цієї події активна герцогиня взяла участь у зйомках відеоролика зі спортсменами.

У мережі Instagram вже можна помилуватися відео, а також оцінити спортивну підготовку Кейт.

"Я дуже рада стати покровителем Футбольної ліги регбі і Футбольного союзу регбі – двох чудових організацій, які прагнуть використовувати силу, яку може мати спорт, об'єднуючи спільноти і допомагаючи людям процвітати. Я з нетерпінням чекаю працювати з ними на всіх рівнях ігор і вболівати за Англію в тому, що обіцяє бути захоплюючим роком для обох видів спорту!", – сказала Кейт.

У ролику вона з'явилася в спортивних брюках Nike і синьому гольфі. А пізніше показала ще один універсальний спортивний лук в стилі минулих років, який зараз в тренді.

Кейт Міддлтон на тренуванні (фото: Getty Images)

Пізніше, 2 лютого Міддлтон відвідала тренування збірної Англії в Твікенхемі, де була не просто спостерігачем, а й активною учасницею гри.

Для візиту на поле вона вибрала модний спортивний костюм від England Rugby: чорні штани і поло з довгим рукавом того ж бренду з синіми вставками. Воно було прикрашене символічними червоними трояндами. Завершили образ спортивні кеди, з аксесуарів на Кейт була тільки обручка.

Волосся зірка мережі зібрала в кінський хвіст, а макіяж зробила в нейтральних тонах. Ніщо не могло відвернути Кейт від своїх обов'язків, а користувачів мережі – від її бездоганної спортивної форми.