ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Взять на заметку: Кейт Миддлтон появилась в модном спортивном костюме, который подойдет всем

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 15:19
Взять на заметку: Кейт Миддлтон появилась в модном спортивном костюме, который подойдет всем Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон с помощью соцсетей рассказала про свои новые обязанности. Со своим мужем принцем Уильямом они взяли на себя патронат английского союза регби. В честь этого события активная герцогиня приняла участие в съемках видеоролика со спортсменами.

В сети Instagram уже можно полюбоваться видео, а также оценить спортивную подготовку Кейт.

"Я очень рада стать покровителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби – двух замечательных организаций, которые стремятся использовать силу, которую может иметь спорт, объединяя сообщества и помогая людям процветать. Я с нетерпением жду возможности работать с ними на всех уровнях игр и болеть за Англию в том, что обещает быть захватывающим годом для обоих видов спорта!", – сказала Кейт.

В ролике она появилась в спортивных брюках Nike и синем гольфе. А позже показала еще один универсальный спортивный наряд в стиле прошлых лет, который сейчас в тренде.

Взять на заметку: Кейт Миддлтон появилась в модном спортивном костюме, который подойдет всем

Кейт Миддлтон на тренировке (фото: Getty Images)

Позже, 2 февраля Миддлтон посетила тренировку сборной Англии в Твикенхэме, где была не просто наблюдателем, а и активной участницей игры.

Для визита на поле она выбрала модный спортивный костюм от England Rugby: черные брюки и поло с длинным рукавом того же бренда с синими вставками. Наряд был украшен символичными красными розами. Завершили образ спортивные кеды, из аксессуаров на Кейт было только обручальное кольцо.

Волосы звезда сети собрала в конский хвост, а макияж сделала в нейтральных тонах. Ничто не могло отвлечь Кейт от своих обязанностей, а пользователей сети – от ее безупречной спортивной формы.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны.

А также про топ-7 завидных женихов из королевских семей, которые все еще в поиске.

Читайте LITE в Google News
Кейт Миддлтон Шоу-бизнес Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег с дождем
Синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег с дождем