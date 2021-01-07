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Взяти до уваги: Вікторія Бекхем показала бездоганний образ в діловому стилі

Новость на русском → Четвер 07 січня 2021 22:28
Взяти до уваги: Вікторія Бекхем показала бездоганний образ в діловому стилі Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем знову порадувала користувачів мережі надихаючими стильними образами. Британський дизайнер цього разу вирішила нагадати, що навіть в умовах локдауна діловий стиль актуальний і необхідний. Вона запостила фото, на якому, як завжди, постала в речах власного бренду.

Взяти до уваги: Вікторія Бекхем показала бездоганний образ в діловому стилі

Вікторія покзалаа образ з осіннього показу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія приміряла білу закриту блузу з чорним бантом на шиї, яка чудово поєднувалася з класичними брюками з високою посадкою. Взуття вона вибрала на високих підборах: завдяки цьому і довжині штанів ноги дружини Девіда Бекхема здаються просто "нескінченними". Яскравим і незвичайним доповненням до лука стала об'ємна сумка контрастного рудого кольору. Цей один з улюблених прийомів Вікторії вже став фірмовим. Але зазвичай ікона стилю робить контрастним взуття.

Взяти до уваги: Вікторія Бекхем показала бездоганний образ в діловому стиліВікторія Бекхем обожнює діловий стиль (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Здається, це було вічність назад! На моєму шоу у вересні #VBPSS21... Минуло багато часу, але ця сорочка досі залишається однією з моїх улюблених! Повна колекція тепер доступна на сайті victoriabeckham.com", - написала Вікторія під фото, запрошуючи за покупками.

Фанати відзначили, що виглядає Вікторія неперевершено, як завжди. Правда, багато хто, як і раніше, зізнався, що не можуть собі це дозволити.

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