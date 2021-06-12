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Запам'ятай назубок: топ-9 золотих правил ідеального онлайн-шопінгу від стиліста

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Субота 12 червня 2021 14:32
Запам'ятай назубок: топ-9 золотих правил ідеального онлайн-шопінгу від стиліста Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Одні жінки обожнюють походи по магазинах, примірки речей і можливість покрасуватися в обновках. Інші вважають за краще здійснювати покупки через Інтернет, сидячи на улюбленому диванчику з чашкою кави.

В Інтернеті легко і швидко можна підібрати речі для жінок різних комплекцій і з будь-яким бюджетом, варто тільки навчитися правильно це робити - запевняє в Instagram стиліст Віка Барва.

Складно сказати однозначно який шопінг краще: онлайн або оффлайн. Все індивідуально.

Більшість, напевно, частіше купують речі в оффлайн-магазинах. Так звично і просто. Відразу на місці товар можна розглянути, помацати, понюхати, помітити дефекти, приміряти, оплатити і забрати.

Останнім часом онлайн-шопінг все більше витісняє традиційні походи по магазинах. Воно й не дивно, адже цей спосіб стає все більш зручним.

Запам'ятай назубок: топ-9 золотих правил ідеального онлайн-шопінгу від стиліста
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дивіться, скільки переваг у онлайн-покупок:

  • замовлення можна робити з будь-якої точки світу в зручний час,
  • широкий асортимент товарів,
  • ціни часто нижчі, ніж в оффлайн,
  • можливість налаштувати фільтр і відібрати потрібні позиції,
  • легко відстежувати наявність товару.

При всіх плюсах, існують дві основні проблеми покупок в Інтернеті: товар не відповідає очікуванням і можна нарватися на аферистів.

Запам'ятай назубок: топ-9 золотих правил ідеального онлайн-шопінгу від стиліста
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб уникнути таких неприємностей:

  • Вивчайте склад і характеристики товару.
  • Враховуйте особливості фігури і який фасон одягу вам підходить.
  • Розглядайте товар на фото з різних ракурсів.
  • Будьте уважні з розмірною сіткою.
  • Задавайте питання в службу підтримки.
  • Читайте відгуки.
  • Вибирайте перевірені сайти.
  • Використовуйте для оплати окрему карту без кредитів.
  • Підпишіться на розсилку, щоб дізнаватися про розпродажі та акції.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ольга Чистова розповіла, з чим поєднувати наймодніші сумки літа 2021.

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