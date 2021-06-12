Запам'ятай назубок: топ-9 золотих правил ідеального онлайн-шопінгу від стиліста
Одні жінки обожнюють походи по магазинах, примірки речей і можливість покрасуватися в обновках. Інші вважають за краще здійснювати покупки через Інтернет, сидячи на улюбленому диванчику з чашкою кави.
В Інтернеті легко і швидко можна підібрати речі для жінок різних комплекцій і з будь-яким бюджетом, варто тільки навчитися правильно це робити - запевняє в Instagram стиліст Віка Барва.
Складно сказати однозначно який шопінг краще: онлайн або оффлайн. Все індивідуально.
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Більшість, напевно, частіше купують речі в оффлайн-магазинах. Так звично і просто. Відразу на місці товар можна розглянути, помацати, понюхати, помітити дефекти, приміряти, оплатити і забрати.
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Останнім часом онлайн-шопінг все більше витісняє традиційні походи по магазинах. Воно й не дивно, адже цей спосіб стає все більш зручним.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дивіться, скільки переваг у онлайн-покупок:
- замовлення можна робити з будь-якої точки світу в зручний час,
- широкий асортимент товарів,
- ціни часто нижчі, ніж в оффлайн,
- можливість налаштувати фільтр і відібрати потрібні позиції,
- легко відстежувати наявність товару.
При всіх плюсах, існують дві основні проблеми покупок в Інтернеті: товар не відповідає очікуванням і можна нарватися на аферистів.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Щоб уникнути таких неприємностей:
- Вивчайте склад і характеристики товару.
- Враховуйте особливості фігури і який фасон одягу вам підходить.
- Розглядайте товар на фото з різних ракурсів.
- Будьте уважні з розмірною сіткою.
- Задавайте питання в службу підтримки.
- Читайте відгуки.
- Вибирайте перевірені сайти.
- Використовуйте для оплати окрему карту без кредитів.
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