Запам'ятай назубок: топ-9 золотих правил ідеального онлайн-шопінгу від стиліста

Одні жінки обожнюють походи по магазинах, примірки речей і можливість покрасуватися в обновках. Інші вважають за краще здійснювати покупки через Інтернет, сидячи на улюбленому диванчику з чашкою кави.

В Інтернеті легко і швидко можна підібрати речі для жінок різних комплекцій і з будь-яким бюджетом, варто тільки навчитися правильно це робити - запевняє в Instagram стиліст Віка Барва.

Складно сказати однозначно який шопінг краще: онлайн або оффлайн. Все індивідуально.

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Більшість, напевно, частіше купують речі в оффлайн-магазинах. Так звично і просто. Відразу на місці товар можна розглянути, помацати, понюхати, помітити дефекти, приміряти, оплатити і забрати.

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Останнім часом онлайн-шопінг все більше витісняє традиційні походи по магазинах. Воно й не дивно, адже цей спосіб стає все більш зручним.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дивіться, скільки переваг у онлайн-покупок:

замовлення можна робити з будь-якої точки світу в зручний час,

широкий асортимент товарів,

ціни часто нижчі, ніж в оффлайн,

можливість налаштувати фільтр і відібрати потрібні позиції,

легко відстежувати наявність товару.

При всіх плюсах, існують дві основні проблеми покупок в Інтернеті: товар не відповідає очікуванням і можна нарватися на аферистів.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб уникнути таких неприємностей: