Запомни назубок: топ-9 золотых правил идеального онлайн-шоппинга от стилиста
Одни женщины обожают походы по магазинам, примерки вещей и возможность покрасоваться в обновках. Другие предпочитают совершать покупки через интернет, сидя на любимом диванчике с чашечкой кофе.
В Интернете легко и быстро можно подобрать вещи для женщин разных комплекций и с любым бюджетом, стоит только научиться правильно это делать – уверяет в Instagram стилист Вика Барва.
Сложно сказать однозначно какой шоппинг лучше: онлайн или оффлайн. Все индивидуально.
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Большинство, наверное, чаще покупают вещи в оффлайн-магазинах. Так привычно и просто. Сразу на месте товар можно рассмотреть, потрогать, понюхать, заметить дефекты, примерить, оплатить и забрать.
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В последнее время онлайн-шопинг все больше вытесняет традиционные походы по магазинам. Оно и не удивительно, ведь этот способ становится все более удобным.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Смотрите, сколько преимуществ у онлайн-покупок:
- заказ можно делать из любой точки мира в удобное время,
- широкий ассортимент товаров,
- цены часто ниже, чем в оффлайн,
- возможность настроить фильтр и отобрать нужные позиции,
- легко отслеживать наличие товара.
При всех плюсах, существуют две основные проблемы покупок в интернете: товар не соответствует ожиданиям и можно нарваться на аферистов.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чтобы избежать таких неприятностей:
- Изучайте состав и характеристики товара.
- Учитывайте особенности фигуры и какой фасон одежды вам подходит.
- Рассматривайте товар на фото с разных ракурсов.
- Будьте внимательны с размерной сеткой.
- Задавайте вопросы в службу поддержки.
- Читайте отзывы.
- Выбирайте проверенные сайты.
- Используйте для оплаты отдельную карту без кредитов.
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Напомним, что ранее стилист Ольга Чистова рассказала, с чем сочетать самые модне сумки лета 2021.