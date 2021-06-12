Запомни назубок: топ-9 золотых правил идеального онлайн-шоппинга от стилиста

Одни женщины обожают походы по магазинам, примерки вещей и возможность покрасоваться в обновках. Другие предпочитают совершать покупки через интернет, сидя на любимом диванчике с чашечкой кофе.

В Интернете легко и быстро можно подобрать вещи для женщин разных комплекций и с любым бюджетом, стоит только научиться правильно это делать – уверяет в Instagram стилист Вика Барва.

Сложно сказать однозначно какой шоппинг лучше: онлайн или оффлайн. Все индивидуально.

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Большинство, наверное, чаще покупают вещи в оффлайн-магазинах. Так привычно и просто. Сразу на месте товар можно рассмотреть, потрогать, понюхать, заметить дефекты, примерить, оплатить и забрать.

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В последнее время онлайн-шопинг все больше вытесняет традиционные походы по магазинам. Оно и не удивительно, ведь этот способ становится все более удобным.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Смотрите, сколько преимуществ у онлайн-покупок:

заказ можно делать из любой точки мира в удобное время,

широкий ассортимент товаров,

цены часто ниже, чем в оффлайн,

возможность настроить фильтр и отобрать нужные позиции,

легко отслеживать наличие товара.

При всех плюсах, существуют две основные проблемы покупок в интернете: товар не соответствует ожиданиям и можно нарваться на аферистов.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы избежать таких неприятностей: