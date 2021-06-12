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Запомни назубок: топ-9 золотых правил идеального онлайн-шоппинга от стилиста

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Суббота 12 июня 2021 14:32
Запомни назубок: топ-9 золотых правил идеального онлайн-шоппинга от стилиста Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Одни женщины обожают походы по магазинам, примерки вещей и возможность покрасоваться в обновках. Другие предпочитают совершать покупки через интернет, сидя на любимом диванчике с чашечкой кофе.

В Интернете легко и быстро можно подобрать вещи для женщин разных комплекций и с любым бюджетом, стоит только научиться правильно это делать – уверяет в Instagram стилист Вика Барва.

Сложно сказать однозначно какой шоппинг лучше: онлайн или оффлайн. Все индивидуально.

Большинство, наверное, чаще покупают вещи в оффлайн-магазинах. Так привычно и просто. Сразу на месте товар можно рассмотреть, потрогать, понюхать, заметить дефекты, примерить, оплатить и забрать.

В последнее время онлайн-шопинг все больше вытесняет традиционные походы по магазинам. Оно и не удивительно, ведь этот способ становится все более удобным.

Запомни назубок: топ-9 золотых правил идеального онлайн-шоппинга от стилиста
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Смотрите, сколько преимуществ у онлайн-покупок:

  • заказ можно делать из любой точки мира в удобное время,
  • широкий ассортимент товаров,
  • цены часто ниже, чем в оффлайн,
  • возможность настроить фильтр и отобрать нужные позиции,
  • легко отслеживать наличие товара.

При всех плюсах, существуют две основные проблемы покупок в интернете: товар не соответствует ожиданиям и можно нарваться на аферистов.

Запомни назубок: топ-9 золотых правил идеального онлайн-шоппинга от стилиста
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы избежать таких неприятностей:

  • Изучайте состав и характеристики товара.
  • Учитывайте особенности фигуры и какой фасон одежды вам подходит.
  • Рассматривайте товар на фото с разных ракурсов.
  • Будьте внимательны с размерной сеткой.
  • Задавайте вопросы в службу поддержки.
  • Читайте отзывы.
  • Выбирайте проверенные сайты.
  • Используйте для оплаты отдельную карту без кредитов.
  • Подпишитесь на рассылку, чтобы узнавать о распродажах и акциях.

Напомним, что ранее стилист Ольга Чистова рассказала, с чем сочетать самые модне сумки лета 2021.

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