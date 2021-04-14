Безмежно красива: 58-річна Демі Мур підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Демі Мур знялася в новому образі для глянцевого журналу Vogue Italia. Нагадаємо, над останнім номером працював креативний директор Dior men's і Fendi Кім Джонс, з яким актриса давно дружить. Мур брала участь в останньому показі будинку, наробивши в мережі багато галасу .

Для глянцю вона продемонструвала ще один бездоганний образ в діловому стилі.

Демі позує в чорно-білому образі. Широкі класичні брюки стилісти з'єднали з сорочкою на пару розмірів більше і доповнили краваткою і черевиками на грубій підошві. На іншому фото актриса також накинула укорочений жакет-фрак.

Демі Мур у новій зйомці (фото: instagram.com/demimoore)

На фото Демі з'явилася з мінімальним макіяжем і довгими розпущеними косами. Гладка шкіра актриси і свіжий зовнішній вигляд вкотре підкорили фанатів, які впевнені, що Мур знайшла еліксир молодості.

"Приголомшлива, всередині і зовні!", "Чудова Демі", "Дивна", "Ти виглядаєш чудово", "Ти завжди була такою приголомшливо красивою", "Діва", "Дуже гарне волосся, дуже красиве обличчя, все красиве", "Безмежно красива. Мені завжди подобався твій стиль", - не можуть намилуватися фолловери зірки.