ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зендая в "голій" сукні-павутині справила гіпнотичний ефект на прем'єрі в Лос-Анджелесі

Новость на русском →
Лос-Анджелес, Вівторок 14 грудня 2021 10:10
Зендая в "голій" сукні-павутині справила гіпнотичний ефект на прем'єрі в Лос-Анджелесі Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: RBC.UA

Зендая продовжує подорожувати з прем'єрою фільму "Людина-павук: немає шляху додому". Цього разу вечірка пройшла в Лос-Анджелесі.

Актриса з'явилася на заході разом з бойфрендом Томом Холландом, але дивилися всі тільки на неї.

Зендея одягла тілесного кольору "голу" сукню Valentino з глибоким декольте, високим розрізом по нозі і шлейфом. Родзинка вбрання - принт у вигляді тонкої павутини, який зробив його просто чарівним.

Співачка взула туфлі на запаморочливих підборах, вибрала прикраси з діамантами, а також прихопила мереживну маску на обличчя, яку одягала на фотоколлі для максимального ефекту. Волосся визнаній іконі стилю заплели в кіски, а макіяж зробили з графічними стрілками. Том був одягнений у класичний смокінг.

Пара, яка нещодавно оголосила про свій роман офіційно, не могла приховати почуттів на публіці. Бойфренд милувався своєю дівчиною, обіймав її і не міг відірвати від неї погляд. Втім, як і шанувальники по всьому світу, яких дівчина буквально "загіпнотизувала" своєю красою. Приєднуємося!

Дивіться тажке добірку найрозкішніших образів зірки "Дюни" з червоних доріжок.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання