ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

1 сентября глазами звезд: как собирались в школу актрисы сериала "Сім’я по неділях"

Понедельник 01 сентября 2025 16:29
UA EN RU
1 сентября глазами звезд: как собирались в школу актрисы сериала "Сім’я по неділях" Анастасия Иванюк и Ксения Вертинская в сериале "Семья по воскресеньям" (фото: Новый канал)
Автор: Полина Иваненко

1 сентября, когда украинские школьники возвращаются за парты, актрисы нового комедийного сериала "Сім’я по неділях" на Новом канале, Анастасия Иванюк и Ксения Вертинская, поделились воспоминаниями о подготовке к школе и начале учебного года.

РБК-Украина расспросило актрис об их самых ярких историях из школьных лет.

Анастасия Иванюк о коллекции наклеек

Актриса признается, что до сих пор испытывает панику и тревогу накануне 1 сентября.

Она говорит, что никогда не любила школу и постоянно подсчитывала, сколько лет ей еще осталось там учиться. Однако, по ее словам, был один момент, который всегда добавлял ей настроения "и даже творческого запала".

"Это подготовка к новому учебному году! Каждый год в конце августа мы с мамой ехали на Почайный рынок и часами выбирали что-то качественное, но в то же время бюджетное. Новая канцелярия становилась для меня маленьким праздником", - признается она.

Также с этим периодом у нее связана коллекция наклеек, которую она начала собирать в пятом классе.

"Мы с одноклассниками обменивались ими, искали редкие и особенные. В то время это была настоящая ценность, маленькое сокровище, которое я бережно хранила. И до сих пор с теплом просматриваю ее", - говорит Настя.

1 сентября глазами звезд: как собирались в школу актрисы сериала &quot;Сім’я по неділях&quot;Анастасия Иванюк в детстве (фото предоставлено актрисой)

Ксения Вертинская о заветном пенале

Для Ксении сборы в школу были действительно важным событием, поскольку семья не всегда имела возможность приобрести все необходимое. Актриса мечтала об обычном пенале!

"Я готовилась к важному событию, которого так не хотелось! На самом деле, после переезда в Киев у нас до определенного момента не было абсолютно никакой материальной возможности собирать меня в школу. Поэтому до сегодняшнего дня обожаю канцелярию и канцтовары", - признается Ксения.

Ксения вспоминает, как мечтала о квадратном пенале с фломастерами и карандашами. По ее словам, родители некоторое время откладывали средства и в конце купили ей этот пенал.

"Это был невероятный подарок! До сих пор помню свои эмоции", - с улыбкой говорит актриса.

1 сентября глазами звезд: как собирались в школу актрисы сериала &quot;Сім’я по неділях&quot;Ксения Вертинская в детстве (фото предоставлено актрисой)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса День знаний Звезды шоу-бизнеса
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим