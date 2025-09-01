1 сентября глазами звезд: как собирались в школу актрисы сериала "Сім’я по неділях"

1 сентября, когда украинские школьники возвращаются за парты, актрисы нового комедийного сериала "Сім’я по неділях" на Новом канале, Анастасия Иванюк и Ксения Вертинская, поделились воспоминаниями о подготовке к школе и начале учебного года.

РБК-Украина расспросило актрис об их самых ярких историях из школьных лет.

Анастасия Иванюк о коллекции наклеек

Актриса признается, что до сих пор испытывает панику и тревогу накануне 1 сентября.

Она говорит, что никогда не любила школу и постоянно подсчитывала, сколько лет ей еще осталось там учиться. Однако, по ее словам, был один момент, который всегда добавлял ей настроения "и даже творческого запала".

"Это подготовка к новому учебному году! Каждый год в конце августа мы с мамой ехали на Почайный рынок и часами выбирали что-то качественное, но в то же время бюджетное. Новая канцелярия становилась для меня маленьким праздником", - признается она.

Также с этим периодом у нее связана коллекция наклеек, которую она начала собирать в пятом классе.

"Мы с одноклассниками обменивались ими, искали редкие и особенные. В то время это была настоящая ценность, маленькое сокровище, которое я бережно хранила. И до сих пор с теплом просматриваю ее", - говорит Настя.

Анастасия Иванюк в детстве (фото предоставлено актрисой)

Ксения Вертинская о заветном пенале

Для Ксении сборы в школу были действительно важным событием, поскольку семья не всегда имела возможность приобрести все необходимое. Актриса мечтала об обычном пенале!

"Я готовилась к важному событию, которого так не хотелось! На самом деле, после переезда в Киев у нас до определенного момента не было абсолютно никакой материальной возможности собирать меня в школу. Поэтому до сегодняшнего дня обожаю канцелярию и канцтовары", - признается Ксения.

Ксения вспоминает, как мечтала о квадратном пенале с фломастерами и карандашами. По ее словам, родители некоторое время откладывали средства и в конце купили ей этот пенал.

"Это был невероятный подарок! До сих пор помню свои эмоции", - с улыбкой говорит актриса.

Ксения Вертинская в детстве (фото предоставлено актрисой)