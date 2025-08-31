ua en ru
10 лет вместе: Притула растрогал словами о жене и показал редкие свадебные фото

Воскресенье 31 августа 2025 13:01
Сергей Притула и его жена (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
Автор: Полина Иваненко

31 августа волонтер Сергей Притула и его избранница Екатерина отмечают важную дату - 10 лет в браке. По этому случаю он нежно обратился к любимой и поделился редкими кадрами.

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Сергей показал, как он и его жена выглядели в день свадьбы.

Притула растрогал словами о жене

В новой заметке бывший ведущий отметил, что у него и его жены было все - и хорошее, и не очень. Но несмотря на все они вместе и верят в будущее.

"10 лет. Вместе в счастье, вместе в горе. Было вполне и того, и того.
За спиной - гигабайты воспоминаний. Впереди - надежда, как и у каждой украинской семьи", - написал Притула.

"Если любить, то со всей силы. +3 маленьких Притулят - замечательный задел за 10 лет совместного танца! Люблю. Ценю. И спасибо! Танцуем дальше!" - резюмировал он.

На редких фото Притула и его жена позируют в свадебном наряде. Екатерина была в белоснежном платье с открытыми плечами, а сам Сергей - в смокинге.

10 лет вместе: Притула растрогал словами о жене и показал редкие свадебные фотоСвадьба Притулы (фото: instagram.com/siriy_ua)

Романтические кадры и щемящее обращение к жене поразили фанов. В комментариях они пишут:

  • "Как время пролетело, как момент!!!! Помню, как наслаждалась вашими фото, когда вы высветили новость. А сколько прожить за этот период, как за несколько жизней! Будьте счастливы в каждом моменте"
  • "Поздравляю вас с годовщиной супружеской жизни! Желаю вам здоровья, счастья и безграничной любви, под мирным небом на долгие годы"
  • "Поздравляю вас обоих! Счастье быть вместе!!! Помню, как город шумел, что у старой церкви у Притулы свадьба! С юбилеем".

Напомним, это - вторая жена Притулы. От первого брака у него есть сын, а Екатерина родила ему троих детей.

Вас может заинтересовать

