10 фильмов, которые больно смотреть после разрыва отношений, но именно они лечат

После разрыва кажется, что мир остановился. Все вокруг напоминает о человеке, которого потеряли: музыка, воспоминания, даже фильмы. Но именно кино порой может стать той терапией, которая помогает прожить боль, поплакать, отпустить... и снова поверить в себя.

РБК-Украина собрало 10 сильных лент, которые больно смотреть после разрыва - но именно они способны исцелить разбитое сердце.

Блондинка в законе (2001)

Эль Вудс - девушка, которую бросили только потому, что она "слишком гламурная". Вместо того, чтобы отчаяться, она решает поступить в Гарвард, чтобы доказать бывшему, на что способна.

Но на пути открывает: настоящая сила - в том, чтобы верить в себя, а не доказывать что-то другим.

Вдохновляющая лента, убеждающая: иногда разрыв - лучшая точка для старта новой жизни.

Влюбленные птички (2020)

Это больше, чем комедия о расставании - это эксцентричное приключение, где двое бывших влюбленных случайно оказываются в эпицентре преступного заговора.

Острые диалоги, абсурдные ситуации, лошадь, которая бьет героя копытом - все это превращает фильм в идеальный вариант для тех, кому хочется посмеяться, пока сердце еще болит.

Девушки мечты (2006)

В центре - музыкальное трио, восходящее на вершину славы, но цена этой мечты - предательство, расизм и разбитые сердца.

Менеджер оставляет главную вокалистку Эффи, меняет ее на другую - ту, которая больше подходит для белой аудитории.

И именно тогда рождается гимн всех покинутых - культовая баллада "And I Am Telling You I'm Not Going". Петь под нее в полную силу - терапия, проверенная временем.

В пролете (2008)

Эта романтическая комедия снята на основе личных переживаний Джейсона Сигела, поэтому в ней легко почувствовать настоящую эмоцию.

Главный герой Питер - музыкант, которого неожиданно бросает девушка после пяти лет отношений.

Чтобы оправиться, он отправляется на Гавайи, где... случайно встречает свою бывшую с ее новым ухажером - дерзкой британской звездой.

Никаковость, боль и комические моменты переплетаются здесь в увлекательную историю о том, как пережить крах любви - и стать сильнее.

Дневник сумасшедшей чернокожей женщины (2005)

18 лет брака, роскошный дом, успешный муж - и все это рушится вмиг, когда герой выгоняет жену и заменяет ее новой.

Главная героиня Хелен оказывается на дне, но благодаря поддержке мудрой бабушки Мадеи постепенно поднимается и учится защищать себя.

А еще - учится пилить дизайнерские диваны бензопилой, когда это нужно. Болезненно, смешно и катарсически.

Дневник Бриджит Джонс (2001)

Бриджит - тридцатилетняя одинокая женщина с неустанными надеждами на любовь. Ее дневник - место мечтаний, планов и падений.

Она влюбляется в харизматичного бабника, но в конце концов получает признание от того, кто любит ее не "за что-то", а просто так.

Фильм вдохновляет принимать себя - со всеми ошибками, неидеальными килограммами и смешными ситуациями.

Разрыв (2006)

Что, если бы после расставания вам пришлось еще месяц жить с бывшим под одной крышей? Это и переживают герои Дженнифер Энистон и Винса Вона, которые ведут эмоциональную игру "кто первый сломается".

Сцены знакомы каждому, кто хоть раз пытался расстаться без скандала - и проигрывал.

Вечное сияние чистого разума (2004)

Если бы была кнопка "стереть воспоминания о бывшем" - вы бы нажали? Герой Джима Керри именно это делает, но процесс оказывается более болезненным, чем казалось.

Каждый флешбек, каждый момент - это напоминание, как любовь проникает в самое сердце. Лента болезненная, сложная, но с мощным эмоциональным эффектом очищения.

500 дней лета (2009)

Это история об иллюзиях, о том, как мы часто видим только то, что хотим. Нелинейный сюжет, скачущий от счастливых мгновений до разочарований, идеально передает психологию реального разрыва.

Финал дарит надежду: даже после боли может прийти "новое лето".

Ешь, молись, люби (2010)

Экранизация мемуаров о том, как развод может стать началом путешествия к себе.

Главная героиня оставляет все позади, чтобы отправиться в Италию, Индию и Бали - искать удовольствие, покой и новую любовь.

Это кино - как глоток воздуха, когда кажется, что дышать уже нечем.