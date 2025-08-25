ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

10 фильмов, которые больно смотреть после разрыва отношений, но именно они лечат

Понедельник 25 августа 2025 19:45
UA EN RU
10 фильмов, которые больно смотреть после разрыва отношений, но именно они лечат Кадр из фильма "В пролете"
Автор: Иванна Пашкевич

После разрыва кажется, что мир остановился. Все вокруг напоминает о человеке, которого потеряли: музыка, воспоминания, даже фильмы. Но именно кино порой может стать той терапией, которая помогает прожить боль, поплакать, отпустить... и снова поверить в себя.

РБК-Украина собрало 10 сильных лент, которые больно смотреть после разрыва - но именно они способны исцелить разбитое сердце.

Блондинка в законе (2001)

Эль Вудс - девушка, которую бросили только потому, что она "слишком гламурная". Вместо того, чтобы отчаяться, она решает поступить в Гарвард, чтобы доказать бывшему, на что способна.

Но на пути открывает: настоящая сила - в том, чтобы верить в себя, а не доказывать что-то другим.

Вдохновляющая лента, убеждающая: иногда разрыв - лучшая точка для старта новой жизни.

Влюбленные птички (2020)

Это больше, чем комедия о расставании - это эксцентричное приключение, где двое бывших влюбленных случайно оказываются в эпицентре преступного заговора.

Острые диалоги, абсурдные ситуации, лошадь, которая бьет героя копытом - все это превращает фильм в идеальный вариант для тех, кому хочется посмеяться, пока сердце еще болит.

Девушки мечты (2006)

В центре - музыкальное трио, восходящее на вершину славы, но цена этой мечты - предательство, расизм и разбитые сердца.

Менеджер оставляет главную вокалистку Эффи, меняет ее на другую - ту, которая больше подходит для белой аудитории.

И именно тогда рождается гимн всех покинутых - культовая баллада "And I Am Telling You I'm Not Going". Петь под нее в полную силу - терапия, проверенная временем.

В пролете (2008)

Эта романтическая комедия снята на основе личных переживаний Джейсона Сигела, поэтому в ней легко почувствовать настоящую эмоцию.

Главный герой Питер - музыкант, которого неожиданно бросает девушка после пяти лет отношений.

Чтобы оправиться, он отправляется на Гавайи, где... случайно встречает свою бывшую с ее новым ухажером - дерзкой британской звездой.

Никаковость, боль и комические моменты переплетаются здесь в увлекательную историю о том, как пережить крах любви - и стать сильнее.

Дневник сумасшедшей чернокожей женщины (2005)

18 лет брака, роскошный дом, успешный муж - и все это рушится вмиг, когда герой выгоняет жену и заменяет ее новой.

Главная героиня Хелен оказывается на дне, но благодаря поддержке мудрой бабушки Мадеи постепенно поднимается и учится защищать себя.

А еще - учится пилить дизайнерские диваны бензопилой, когда это нужно. Болезненно, смешно и катарсически.

Дневник Бриджит Джонс (2001)

Бриджит - тридцатилетняя одинокая женщина с неустанными надеждами на любовь. Ее дневник - место мечтаний, планов и падений.

Она влюбляется в харизматичного бабника, но в конце концов получает признание от того, кто любит ее не "за что-то", а просто так.

Фильм вдохновляет принимать себя - со всеми ошибками, неидеальными килограммами и смешными ситуациями.

Разрыв (2006)

Что, если бы после расставания вам пришлось еще месяц жить с бывшим под одной крышей? Это и переживают герои Дженнифер Энистон и Винса Вона, которые ведут эмоциональную игру "кто первый сломается".

Сцены знакомы каждому, кто хоть раз пытался расстаться без скандала - и проигрывал.

Вечное сияние чистого разума (2004)

Если бы была кнопка "стереть воспоминания о бывшем" - вы бы нажали? Герой Джима Керри именно это делает, но процесс оказывается более болезненным, чем казалось.

Каждый флешбек, каждый момент - это напоминание, как любовь проникает в самое сердце. Лента болезненная, сложная, но с мощным эмоциональным эффектом очищения.

500 дней лета (2009)

Это история об иллюзиях, о том, как мы часто видим только то, что хотим. Нелинейный сюжет, скачущий от счастливых мгновений до разочарований, идеально передает психологию реального разрыва.

Финал дарит надежду: даже после боли может прийти "новое лето".

Ешь, молись, люби (2010)

Экранизация мемуаров о том, как развод может стать началом путешествия к себе.

Главная героиня оставляет все позади, чтобы отправиться в Италию, Индию и Бали - искать удовольствие, покой и новую любовь.

Это кино - как глоток воздуха, когда кажется, что дышать уже нечем.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения Фильмы
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы