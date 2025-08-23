ua en ru
5 самых захватывающих детективных сериалов этого лета: невозможно оторваться

Суббота 23 августа 2025 20:17

5 самых захватывающих детективных сериалов этого лета: невозможно оторваться Эти новые сериалы заставляют сердце биться быстрее (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Если вы любите напряженные детективы с неожиданными поворотами сюжета, эти сериалы точно произведут приятное впечатление. Здесь истории с интригами, загадками и драмой.

РБК-Украина делится подборкой сериалов лета 2025, которые точно понравятся поклонникам детективов.

"Жены на охоте"

Бывший редактор модного журнала Софи вместе с мужем переезжает в небольшой городок в Техасе. Там она очаровывается светской львицей Марго, которая создала женский клуб. Однако после того, как на окраине леса находят тело девушки, участницы оказываются среди подозреваемых.


"Ирландская кровь"

Адвокат по разводам Фиона получает сообщение от своего отца и отправляется в путешествие в Ирландию. Она раскрывает темное прошлое своей семьи, осознавая, что история ее жизни была ложью.


"Мы были лжецами"

Напряженный триллер о 17-летней Кейди Синклер. После трагического инцидента она потеряла память и теперь пытается вспомнить, что произошло прошлым летом, а также какие тайны скрывает ее семья.


"Лучшая сестра"

История о двух совершенно разных сестрах - замужней бизнес-леди Хлое и "проблемной" Ники, которые воссоединяются на фоне семейной трагедии. Когда муж Хлои погибает, она пытается разобраться в обстоятельствах смерти и найти виновного.


"Когда нас никто не видит"

В испанском городке происходит загадочное самоубийство. За расследование берутся местная сержантка и агентша армии США. Постепенно они раскрывают темные тайны, связывающие город, власть и американских военных.

