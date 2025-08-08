10 новых украинских песен для хорошего настроения на выходных: слушайте и вдохновляйтесь

Украинские звезды запремьерили новые треки и клипы, благодаря чему вам точно будет что посмотреть и послушать в эти выходные. Лирические, веселые, щемящие и стильные - это песни на любой вкус.

РБК-Украина собрало для вас "сочные" музыкальные новинки, которые точно не следует пропустить.

ХАС - "До зими"

Популярный рэпер представил эмоциональный клип, ставший завершающей частью визуальной трилогии с его нового альбома "Друге Пришестя". По словам артиста, это глубокая и откровенная история о том, как детские травмы влияют на взрослую жизнь, порождая внутреннее одиночество и недоверие к миру.

Символично, что съемки проходили в разрушенном в начале вторжения и восстановленном лицее №3 в Ирпене, что придало видео особый смысл. В кадре также появились друзья ХАСа - Игорь Кондратюк, Мария Бурмака и Слава Демин, воссоздав эпизод из начала карьеры музыканта.

Jerry Heil, YARMAK - "З якого ти поверху неба?"

Чувственный клип на песню, которая уже покорила сеть, стал настоящим кино о любви. В нем сыграли актер-военный Константин Темляк и его жена Анастасия Нестеренко.

"Когда те из них, кого я знаю лично, делятся, какие эмоции переживают, когда под эту песню проводят со своими любимыми считанные счастливые дни в отпусках... Это поражает до глубины души. А какое это счастье видеть, как люди под эту песню женятся! Мне кажется, нам с Александром удалось создать что-то вечное", - рассказала Jerry.

Оля Полякова - "Вкрала"

Певица представила новый сингл, который войдет в новую пластинку. Дерзкая песня - уже вторая работа Поляковой с Евгением Трипловым.

"Вкрала" - это не только о любви, это о силе намерения, о том, когда ты по-настоящему чувствуешь: "Это мое, я этого хочу!". И не можешь, не хочешь себе отказывать. Это о любви, которая не играет по правилам, правилам, которые иногда надо нарушать", - рассказала звезда.

Друга ріка - "Залишаю дім"

Впервые за несколько лет группа порадовала фанов новым треком. По словам Валерия Харчишина, "Залишаю дім" - это мотивационный трек к восприятию реальности.

"Песня о любви и потере, о том, когда исчезает точка опоры и приходится оставить пространство, пронизанное воспоминаниями из прошлой жизни. Но одновременно - и о принятии изменений: о вещах, которые остаются с нами навсегда, даже когда открываем для себя новый опыт", - говорится в описании.

Иван Люленов - "Теплых вечорів"

Щемящая и по-настоящему летняя песня напоминает о беззаботности, которая сейчас для многих осталась в прошлом. Лирично, нежно и романтично.

Latexfauna - "Bureviy"

А это - к новому приключенческому фильму "Троє" об отчаянных борцах за независимость Украины 1917-1921 годов. Группа уже выпустила муд-видео к песне.

"По моему мнению, саундтрек прекрасно сочетается с фильмом, ведь в обоих прослеживается общий нарратив: глубокая связь человека с его верным другом конем, а также дух сорвиголовства. Сам трек по настроению пессимистичен, ведь, вероятно, героя ждет трагический финал. Но он принимает свою судьбу с честью, гордостью и смелостью", - рассказал фронтмен Latexfauna Дмитрий Зезюлин.

Max Barskih - "MINE"

В новом релизе Барских продолжает экспериментировать с афрохаус-стилистикой, сочетая ее с присущей для музыканта мелодикой.

"Последний месяц лета несет для вас мою новую англоязычную песню! Хочу, чтобы она, как загар от прикосновений солнца на коже, даже осенью напоминала вам о самых теплых мгновениях августа", - отметил Макс.

Маша Кондратенко - "Мухи"

"Трек "Мухи" - дерзкая аллегория на нашу человеческую природу. Мы часто пытаемся контролировать то, что является естественным и свободным - и в этом стремлении теряем собственную настоящую свободу и искренность. Страх и свобода могут сосуществовать, а настоящая независимость приходит через принятие себя и собственных ограничений", - пояснила певица.

"Несмотря на смысл, который мы вкладывали в метафоричность и абсурдность наших образов, мне хотелось сохранить в песне не только легкость, но и своеобразную беззаботность и наивность, которых нам сейчас так не хватает", - добавила она.

schmalgauzen - "Сад закоханих лілій"

"Куди знов зникає твій милий

В сад закоханих лілій

Там де пахнуть вони

Спи серед ночі твій милий

Знов закоханий в квіти

Шкода квіти не ти

Ти запитаєш у себе

Все що треба не треба

Розкажуть вони

Про що це я".

Lina Tion - "Не твоя"

Певица представила историю эмоционального разрыва, в котором главная героиня возвращает контроль над отношениями и собственным достоинством.