FIЇNKA раскрыла душу в новой песне "Афини": чувственная премьера покоряет сеть (видео)
Певица FIЇNKA представила новую песню "Афини" и клип к ней. Трек с особыми смыслами покорил фанов, а видео на нее уже "залетело" в тренды.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на клип певицы, который размещен на ее YouTube-канале "Ліжник TV".
О чем новая песня звезды "Нацотбора"
"Афини" - это моя попытка описать ощущение личного рая, которое я ношу в себе с самого детства. Я помню те беззаботные дни, когда бегала босиком по горным лугам, собирала лесные ягоды, и мир казался таким простым, безопасным и полным чудес. Взрослея, я постоянно искала это самое ощущение - и неожиданно нашла его в любви", - объяснила FIЇNKA.
Новая песня стала "мостиком" между двумя реальностями: той, где мы были детьми, и той, в которой живем сейчас.
По словам певицы, для нее "Афини" - это не только воспоминание. Это о любви, которая становится вечным летом на губах избранника.
"А там ростут афини, афини
В лісі за горбом.
І як то так трафило, трафило
Бути нам разом?
А там ростут афини, афини…
Ягидочок смак.
То є моє вічне літо На твоїх губах".
Всего за день клип собрал более 100 тысяч просмотров и уже попал в тренды. В комментариях под видео юзеры пишут:
- "Превосходная песня! Спасибо!"
- "На глазах слезы"
- "Ваша музыка очень особенная, видеоклип до мурашек, ведь такие невероятные наши Карпаты!".
Вас может заинтересовать
- Что FIЇNKA рассказала в интервью РБК-Украина о Нацотборе, языковом вопросе и Тине Кароль
- Как Анна Тринчер представила соблазнительный клип на песню "Півонїї"
- Lida Lee поразила провокационным клипом на песню с недетским названием.