11 звезд, которые застраховали части тела: от ягодиц Кардашьян до ног Рианны

Для большинства людей страхование - это полис на авто или жилье. Но в мире звезд все иначе: они страхуют то, что приносит им миллионы - собственное тело. Кто-то оформляет страховку на голос, кто-то - на ноги или ягодицы.
РБК-Украина собрало 11 знаменитостей, которые решили: красота и уникальность - это актив, который стоит защиты.
Когда твои ноги - одна из главных "изюминок", их стоит страховать. Хайди Клум неоднократно страховала свои ноги, хотя один небольшой шрам на левой ноге делал ее немного дешевле "двойника", рассказала она в интервью Эллен Дедженерес.
"Когда я была молодой, я упала в стакан, и у меня остался большой шрам. Конечно, я наносила столько лака для загара, что сейчас это не видно, но один был дороже другого", - шутит Клум.
Американский рок-исполнитель Брюс Спрингстин известен своим уникальным голосом, который помог ему стать легендой рок-музыки.
Именно голосовые связки музыканта застрахованы на бешеную сумму - 6 миллионов долларов.
Самая известная фигура шоу-бизнеса Ким Кардашьян имеет страховой полис на свои ягодицы - целых 21 миллион долларов! По 10,5 миллиона за каждую щеку.
Кстати, это решение приняла не сама Кардашьян, а ее тогдашний жених Канье Уэст, который счел ее "изюминку" особенной.
Когда Рианна получила премию Gillette Venus Breeze Celebrity Legs of a Goddess, она сразу застраховала свои легендарные ноги на 1 миллион долларов.
Эти ноги - не только украшение, но и бизнес-актив.
Мэрайя Кэри известна своим невероятным вокалом и очаровательными ногами. В 2016 году она оформила страховые полисы на каждый из этих активов - по 35 миллионов долларов на голос и ноги, суммарно 70 миллионов.
Известные футбольные звезды застраховали свои ноги на астрономические суммы. Причина проста - травмы могут быстро закончить карьеру.
Полис Дэвида Бекхэма был одним из крупнейших в мире спорта и требовал сотрудничества нескольких страховых компаний.
После того, как Америка Феррера стала лицом Aquafresh, ее улыбка получила страховку на 10 миллионов долларов. Актриса признавалась, что такого не ожидала и очень радуется этому.
Вкус и обоняние - главные инструменты шеф-повара, и Гордон Рамзи это прекрасно понимает. Он застраховал свой язык, чтобы обезопасить от возможных травм и болезней.
Перед тем, как сниматься топлес в шоу Peepshow, Холли Мэдисон застраховала грудь.
"Если бы что-то случилось, я бы потеряла миллион долларов", - объясняла она свое решение.
Хотя сама актриса не страховала ноги, бренд колготок L'Eggs сделал это для нее во время съемок рекламной кампании.
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