29-летний актер мобилизовался в ВСУ и объяснил свое решение: "Мама плакала"

Четверг 25 сентября 2025 17:56
29-летний актер мобилизовался в ВСУ и объяснил свое решение: "Мама плакала" Евгений Ламах (фото: instagram.com/evhenii_lamakh)
Автор: Полина Иваненко

Актер Евгений Ламах вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас его ждет подготовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Почему актер мобилизовался

Ламах уже отправился на подготовку. После обучения он уже будет знать, в каком подразделении и на какой должности будет нести службу. И сейчас Евгений не знает, будет ли совмещать актерство со службой.

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", - рассказал Ламах.

Также он рассказал, как на его решение отреагировали близкие.

"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - пояснил актер.

Евгений Ламах (фото: instagram.com/evhenii_lamakh)

Что известно об актере

Евгений Ламах родился 29 июня 1996 года в городе Лебедин Сумской области, детство провел в Сумах. В школьные годы занимался в театральной студии "Город С". Впоследствии поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств, где учился на театральном факультете в мастерской Владимира Нечипоренко.

Еще во время учебы начал сниматься на телевидении. Дебютировал в 2016 году в сериале "Команда". Позже снялся в украинских фильмах и сериалах, среди которых "Крути 1918", "Черкаси", "Кріпосна", "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" та "Мирний-21. За роль в фильме "Черкаси" был номинирован на кинопремии "Золота дзиґа" и "Кіноколо".

