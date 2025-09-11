ua en ru
"Без статуса критической инфраструктуры". Комик Редька признался, как получил отсрочку от мобилизации

Четверг 11 сентября 2025 23:50
"Без статуса критической инфраструктуры". Комик Редька признался, как получил отсрочку от мобилизации
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Юморист Феликс Редька высказался об отношении к мобилизации. Он признался, что сейчас имеет законную отсрочку от службы и объяснил почему.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Феликс рассказал в интервью ТСН.

Почему Феликс Редька имеет отсрочку от мобилизации

Артист заверил, что не пользуется никакими льготами или привилегиями, которые позволили бы избежать службы, а действует исключительно по действующему законодательству.

Он опроверг связь с проектом "Підпільний стендап", который получил статус критически важной организации.

"У меня нет статуса критической инфраструктуры. Я не имею никакого отношения к "Подпольному стендапу". Сотрудником этой компании я не являюсь. Не знал, что у них будет такой статус и никак не навязывался", - пояснил он.

Сегодня Феликсу 27 лет. Он прошел ВВК и не является военнослужащим, поскольку имеет отсрочку от службы из-за учебы.

Он получает степень магистра в Сумском государственном университете, куда поступил после бакалавриата.

"До января месяца у меня отсрочка по учебе. Ну, а после этого уже будем решать проблемы по мере их поступления. Никаких запасных аэродромов у меня нет на данный момент", - отметил он.

Как Феликс Редька получил отсрочку

Что сказал о мобилизации

Комик подчеркнул, что неоднократно выезжал за границу с концертами и всегда возвращался. Он признает и принимает тот факт, что может быть мобилизован.

В таком случае собирается действовать в соответствии с обстоятельствами, когда срок отсрочки пройдет.

"Буду сам брать ответственность за свою жизнь. Ну, значит, я скажу, что я не готов, и меня по законодательству посадят в тюрьму. Или посмотрю на эту ситуацию, скажу, что я не хочу в тюрьму, у меня нет отсрочки, возможности уехать - значит, иду служить, - отметил он.

