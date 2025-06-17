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5 фильмов, где каждый под подозрением: максимум напряжения и финал, который перевернет все

Вторник 17 июня 2025 20:00
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5 фильмов, где каждый под подозрением: максимум напряжения и финал, который перевернет все Эти 5 триллеров держат в напряжении до последнего (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Если вы любите фильмы, которые заставляют сомневаться в героях и держат в напряжении, тогда эта подборка удачно впишется в вечерний просмотр. Здесь напряжение, паранойя и финал, который поразит.

РБК-Украина делится подборкой фильмов, где каждый персонаж под подозрением, а сюжет не отпускает до последней минуты.

"Роковой месседж"

Молодая вдова и мама впервые за долгое время решает пойти на свидание. Вдруг ей начинают поступать тревожные анонимные сообщения. Романтический вечер превращается в опасную игру на выживание.


"Иллюзия полета"

На борту самолета молодая женщина теряет из виду свою маленькую дочь, но никто из экипажа не помнит ее присутствия. Так, мать самостоятельно начинает раскрывать тайну исчезновения ребенка.


"Телефонная будка"

Молодой человек решил ответить на звонок, который раздавался из телефонной будки и оказался втянутым в опасную игру. Голос приказывает не класть трубку - иначе погибнешь. Весь мир наблюдает и никто не может помочь.


"Ручная кладь"

Сотрудник аэропорта становится заложником ситуации, когда незнакомец требует разрешить пройти контроль мужчине с опасным грузом. Сможет ли он спасти себя и других?


"Сотовый"

На телефон незнакомца поступает звонок от женщины, которую похитили. Он не знает ее и не знает, где она - но должен сделать все возможное ради ее спасения.

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