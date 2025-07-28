ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

5 звезд, которые победили рак легких

Понедельник 28 июля 2025 09:00
UA EN RU
5 звезд, которые победили рак легких Кто из звезд поборол рак легких (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Диагноз "рак легких" звучит страшно, но эти звезды доказывают: даже в самой тяжелой борьбе можно выстоять. Они не только пережили опасную болезнь, но и вернулись к полноценной жизни, вдохновляя миллионы своей силой, верой и откровенными признаниями о пережитом.

РБК-Украина собрало пять известных людей, которым удалось победить рак легких.

Кейт Микуччи

Актриса, комик и продюсер Кейт Микуччи наиболее известна зрителям по роли Люси в популярном сериале "Теория большого взрыва".

Также ее можно было увидеть в сериалах "Клиника" и "Воспитание надежды", а ее голос хорошо знаком фанатам анимационных проектов Disney.

В декабре 2023 года Микуччи неожиданно для поклонников поделилась видео с больничной койки в TikTok.

"Привет всем, это не TikTok, это SickTok. Я в больнице, но это потому, что мне вчера сделали операцию по удалению рака легких. Его обнаружили очень рано", - поделилась актриса.

5 звезд, которые победили рак легкихКейт Микуччи (фото: instagram.com/katemicucci)

Кейт рассказала, что ей диагностировали рак в 43 года, и это стало большой неожиданностью - она никогда не курила.

"Я никогда в жизни не курила сигарету. Это было неожиданностью, но, думаю, такое случается", - добавила она.

По данным CDC, от 10% до 20% случаев рака легких в США случаются именно у некурящих.

Микуччи подчеркнула важность раннего диагностирования.

"Лучшая новость - что рак обнаружили на ранней стадии, его вылечили, и со мной все хорошо", - отметила она.

Кэти Гриффин

Известная актриса, стендап-комик и обладательница премии "Грэмми" и двух "Эмми" Кэти Гриффин также столкнулась с раком легких в 2021 году. Тогда ей было 60 лет. О диагнозе она сообщила в соцсетях.

"Я должна вам кое-что сказать. У меня рак. Мне вот-вот сделают операцию, чтобы удалить половину левого легкого. Да, у меня рак легких, хотя я никогда не курил!", - написала звезда.

5 звезд, которые победили рак легкихКэти Гриффин (фото: Википедия)

Гриффин прошла операцию и курс химиотерапии. В 2023 году она заявила, что врачи считают возможным фактором развития болезни влияние радона - второй по распространенности причины рака легких после курения.

Актриса призывает поклонников проходить регулярные медосмотры и обращать внимание на профилактику.

Ронни Вуд

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд дважды столкнулся с раком легких. Впервые - в 2017 году в возрасте 70 лет, а второй раз - в 2021-м, когда ему диагностировали мелкоклеточный рак.

"Люди должны пройти обследование. Серьезно, [вам] нужно пройти обследование. Мне повезло", - сказал музыкант в интервью The Daily Mail.

5 звезд, которые победили рак легкихРонни Вуд (фото: Википедия)

Вуд был заядлым курильщиком: по его словам, выкуривал до 50 сигарет в день. Впрочем, накануне рождения двойняшек в 2016 году окончательно бросил.

Его первый рак обнаружили случайно - во время планового осмотра перед гастролями.

Брайант Хамбел

Американский телеведущий и журналист Брайант Гамбел узнал о своем диагнозе в 2009 году. Ему было 61 год.

Операцию по удалению опухоли провели успешно, однако сам Хамбел рассказал о болезни публично лишь спустя несколько месяцев.

"Они открыли мне грудную клетку, взяли злокачественную опухоль, часть моего легкого и некоторые другие полезные вещества... Патология на большинстве этих веществ была доброкачественной, но достаточно агрессивных клеток вырвалось из опухоли, что требовало определенного лечения, и я прошел через это", - рассказал журналист.

5 звезд, которые победили рак легкихБрайант Гамбел (фото: Википедия)

Деталей о дальнейшем лечении телеведущий не разглашал.

Джеральд МакРейни

Актер Джеральд МакРейни, известный по сериалам "Это мы", "NCIS: Лос-Анджелес" и "Саймон и Саймон", узнал о диагнозе в 2004 году, когда ему было 56. Рак обнаружили случайно - во время медицинского осмотра после травмы колена.

По словам представителя актера, МакРейни долгое время курил, и сразу после диагноза решил избавиться от этой привычки.

Рак обнаружили на ранней стадии, поэтому после операции дополнительное лечение не понадобилось.

5 звезд, которые победили рак легкихКадр из фильма "Фокус"

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болезни Здоровье Звёзды
Новости
Выбитые окна и пострадавшие: полиция показала последствия удара "Шахедов" по Киеву
Выбитые окна и пострадавшие: полиция показала последствия удара "Шахедов" по Киеву
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку