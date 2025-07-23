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Не только Оззи Осборн: 5 звезд, которым диагностировали болезнь Паркинсона

Среда 23 июля 2025 08:00
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Не только Оззи Осборн: 5 звезд, которым диагностировали болезнь Паркинсона Кто из звезд борется с болезнью Паркинсона (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На 76-м году жизни скончался Оззи Осборн - легенда рок-сцены и фронтмен группы Black Sabbath. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

В этом материале РБК-Украина рассказывает о других звездах, которым также пришлось услышать этот диагноз.

Майкл Дж. Фокс

Известный благодаря роли в культовой трилогии "Назад в будущее", Майкл Дж. Фокс еще в 1991 году столкнулся с первыми проявлениями болезни Паркинсона.

В течение нескольких лет актер не разглашал свой диагноз, однако в 1998-м решил говорить об этом публично.

Тогда же он создал Фонд Майкла Дж. Фокса - один из ведущих мировых центров, занимающийся исследованием Паркинсона.

Не только Оззи Осборн: 5 звезд, которым диагностировали болезнь ПаркинсонаКадр из фильма "Неизменный: История Майкла Дж. Фокса"

В 2023 году вышел документальный фильм "Неизменный: История Майкла Дж. Фокса", в котором звезда искренне делится собственными переживаниями.

Болезнь он называет "подарком, который постоянно что-то забирает".

Нил Даймонд

Легенда американской музыки, автор хитов Sweet Caroline и I'm a Believer, открыто говорит о жизни с Паркинсоном.

"Это неизлечимо. Выхода нет. Но мне до сих пор случаются чудесные дни", - делится певец.

Не только Оззи Осборн: 5 звезд, которым диагностировали болезнь ПаркинсонаНил Даймонд (фото: Википедия)

Мухаммед Али

Один из самых известных боксеров всех времен жил с болезнью более трех десятилетий.

Он основал в Аризоне Центр Мухаммеда Али, который исследует Паркинсона и поддерживает пациентов.

Спортсмен умер в июне 2016 года в возрасте 74 лет. Его дочь Рашеда Али посвятила отцу детскую книгу, в которой рассказала о его борьбе с недугом.

Не только Оззи Осборн: 5 звезд, которым диагностировали болезнь ПаркинсонаМухаммед Али (фото: Википедия)

Боб Госкинс

Обладатель премий BAFTA и "Золотой глобус", актер Боб Госкинс, завершил карьеру после того, как в 2012 году ему поставили диагноз.

Он снялся более чем в 80 фильмах, среди которых - "Капитан Крюк" Стивена Спилберга и "Кто подставил кролика Роджера?".

Госкинс ушел из жизни в 2014 году, оставив после себя пример открытого и достойного отношения к болезни.

Не только Оззи Осборн: 5 звезд, которым диагностировали болезнь ПаркинсонаКадр из фильма "Нидерландия"

Майкл Ньюман

В 2024 году актер сериала "Спасатели Малибу" Майкл Ньюман умер после длительной борьбы с болезнью Паркинсона, которую ему диагностировали в 2006-м.

По официальной информации, причиной смерти стали сердечные осложнения, а последние мгновения жизни он провел в кругу семьи.

Не только Оззи Осборн: 5 звезд, которым диагностировали болезнь ПаркинсонаМайкл Ньюман (слева) в "Спасателях Малибу" (фото: instagram.com/davidhasselhoff)

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