Не только Оззи Осборн: 5 звезд, которым диагностировали болезнь Паркинсона
На 76-м году жизни скончался Оззи Осборн - легенда рок-сцены и фронтмен группы Black Sabbath. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.
В этом материале РБК-Украина рассказывает о других звездах, которым также пришлось услышать этот диагноз.
Майкл Дж. Фокс
Известный благодаря роли в культовой трилогии "Назад в будущее", Майкл Дж. Фокс еще в 1991 году столкнулся с первыми проявлениями болезни Паркинсона.
В течение нескольких лет актер не разглашал свой диагноз, однако в 1998-м решил говорить об этом публично.
Тогда же он создал Фонд Майкла Дж. Фокса - один из ведущих мировых центров, занимающийся исследованием Паркинсона.
Кадр из фильма "Неизменный: История Майкла Дж. Фокса"
В 2023 году вышел документальный фильм "Неизменный: История Майкла Дж. Фокса", в котором звезда искренне делится собственными переживаниями.
Болезнь он называет "подарком, который постоянно что-то забирает".
Нил Даймонд
Легенда американской музыки, автор хитов Sweet Caroline и I'm a Believer, открыто говорит о жизни с Паркинсоном.
"Это неизлечимо. Выхода нет. Но мне до сих пор случаются чудесные дни", - делится певец.
Нил Даймонд (фото: Википедия)
Мухаммед Али
Один из самых известных боксеров всех времен жил с болезнью более трех десятилетий.
Он основал в Аризоне Центр Мухаммеда Али, который исследует Паркинсона и поддерживает пациентов.
Спортсмен умер в июне 2016 года в возрасте 74 лет. Его дочь Рашеда Али посвятила отцу детскую книгу, в которой рассказала о его борьбе с недугом.
Мухаммед Али (фото: Википедия)
Боб Госкинс
Обладатель премий BAFTA и "Золотой глобус", актер Боб Госкинс, завершил карьеру после того, как в 2012 году ему поставили диагноз.
Он снялся более чем в 80 фильмах, среди которых - "Капитан Крюк" Стивена Спилберга и "Кто подставил кролика Роджера?".
Госкинс ушел из жизни в 2014 году, оставив после себя пример открытого и достойного отношения к болезни.
Кадр из фильма "Нидерландия"
Майкл Ньюман
В 2024 году актер сериала "Спасатели Малибу" Майкл Ньюман умер после длительной борьбы с болезнью Паркинсона, которую ему диагностировали в 2006-м.
По официальной информации, причиной смерти стали сердечные осложнения, а последние мгновения жизни он провел в кругу семьи.
Майкл Ньюман (слева) в "Спасателях Малибу" (фото: instagram.com/davidhasselhoff)
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