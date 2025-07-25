7 турецких фильмов о любви, которые зацепят ваше сердце: с нотками драмы и комедии
Создайте себе романтическое настроение просмотром лучших турецких фильмов о любви и отношениях. Эти истории захватывают яркими сюжетами, неожиданными поворотами и харизматичными героями.
РБК-Украина предлагает подборку турецких фильмов о любви, которые подарят хорошее настроение.
"Искусство любви"
Офицер Интерпола узнает, что загадочный похититель искусства, на которого она охотится - ее бывшая любовь. Она решает использовать их прошлое, чтобы поймать его с поличным.
"Тактика любви"
Романтическая комедия о парочке, которая не верит в любовь. Они заключают пари с целью влюбить друг друга в себя. И для этого используют необычную тактику.
"Убеди меня"
Мелодрама о любви, которая заставит иначе посмотреть на отношения. Жизнь молодых девушки и парня кардинально меняется, когда их бабушки устраивают им "случайную" встречу.
"В добрые руки"
Мать-одиночка узнает о неизлечимой болезни. Вместо того чтобы горевать, она решает найти достойного мужчину, который позаботится о ее сыне-озорнике. Однако судьба сводит ее с дерзким и одиноким холостяком.
"Частный урок"
Молодая учительница Азра помогает ученикам добиваться успеха в жизни и любви. Однако ее личный путь непростой - на нем немало испытаний.
"Рейс в Стамбул"
Двое женатых людей случайно пересекаются в аэропорту Нью-Йорка и проводят вместе незабываемую ночь. Но что на самом деле стоит за их встречей?
"Настоящий джентльмен"
Жизнь парня-ловеласа кардинально меняется, когда он впервые влюбляется. Теперь ему придется принять непростое решение и понять, чего на самом деле он хочет в жизни.
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