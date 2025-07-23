8 турецких сериалов о любовь, которые подарят смех, страсть и хорошее настроение
Лето - идеальное время для легких романтических историй. А турецкие сериалы прекрасно поднимают настроение и дарят море эмоций.
РБК-Украина предлагает подборку летних турецких сериалов о любви, которые сочетают смех, страсть и немного драмы.
"Влюбишься"
Комедийная мелодрама о звезде шоу-бизнеса Толгу Туна, который с детства грезил сценой и достиг бешеной популярности. Его привычная жизнь переворачивается, когда он встречает Асю - девушку, которая не в восторге от его славы.
"Любовь. Логика. Месть"
Романтическая история о бывших супругах, которые воссоединяются после драматического развода. Озан и Эсра хранят немало обид, но совместная работа снова объединяет разбитые сердца.
"Позвони моему менеджеру"
Комедийная драма рассказывает о закулисье шоу-бизнеса. Выпускница Диджле мечтает стать успешной в мире кино. Она обращается за помощью к отцу, однако получает отпор. Тогда девушка решается на решительный шаг, который навсегда меняет ее карьеру и помогает встретить любовь.
"Везде только ты"
Романтическая комедия об амбициозной Селин и успешном бизнесмене Демире, которые случайно становятся совладельцами одного дома и вынуждены жить вместе, несмотря на взаимные споры.
"Мистер ошибка"
Случайность сводит вместе легкомысленного ресторатора Озгюра и серьезную Эзги, которая мечтает о любви. Мужчина помогает девушке найти идеального мужчину, но со временем сотрудничество перерастает в настоящие чувства, которые меняют жизнь обоих.
"Постучись в мою дверь"
Уже классическая романтическая история об амбициозной девушке Эде, которая мечтает стать ландшафтным дизайнером, и холодном, но успешном бизнесмене Серкане. Их пути неожиданно пересекаются и они заключают фиктивную помолвку, которая впоследствии перерастает в настоящую любовь.
"Запах клубники"
Драматично-романтическая комедия о кондитерке Асли, жизнь которой меняется после встречи с богатым ловеласом Бураком. После громкого скандала судьба снова и снова сводит их вместе, давая шанс на неожиданную любовь.
"Любовь напрокат"
Ради спасения брата официантка Дефне соглашается соблазнить и жениться на бизнесмене Омере. Однако со временем ситуация осложняется, ведь между героями зарождаются настоящие чувства.
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