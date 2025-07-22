Эти 5 сериалов цепляют за живое: о любви, втором шансе и карме
Ищете новый сериал для просмотра после тяжелого дня? Эти истории о любви, втором шансе и кармической справедливости точно зацепят.
РБК-Украина предлагает подборку новых сериалов, которые захватывают с первых серий.
"Баллард"
Детективный сериал, который держит в напряжении. В центре сюжета - известная своей решительностью следовательница, которая поражает умением разоблачать заговоры.
"Навсегда"
Трогательная история об отношениях и трансформации. Двое друзей детства глубоко влюбляются. Переживая радость и боль первого романа, они навсегда меняют свои жизни.
"Карма"
Увлекательная история о карме и преступлении. Жизнь шестерых незнакомцев объединяет один случай и теперь они вынуждены столкнуться с собственной темной правдой и связями.
"Четыре времени года"
Душевная история о давних друзьях, которые меняют взгляды на жизнь сквозь четыре сезона каникул. Вместе они переживают взлеты и падения и исследуют собственные секреты.
"Лето когда я похорошела"
Мелодрама о взрослении и вызовах любви. В новом сезоне Белли вынуждена принять непростое решение, когда в ее жизнь возвращается первая любовь.
Вас также может заинтересовать:
- Крутые боевики и вестерны с небанальным сюжетом
- Фильмы про бокс, которые изменят взгляды на жизнь
- Мистические сериалы, которые поражают не хуже "Очень странные дела".