Эти 5 сериалов цепляют за живое: о любви, втором шансе и карме

Ищете новый сериал для просмотра после тяжелого дня? Эти истории о любви, втором шансе и кармической справедливости точно зацепят.

"Баллард"

Детективный сериал, который держит в напряжении. В центре сюжета - известная своей решительностью следовательница, которая поражает умением разоблачать заговоры.



"Навсегда"

Трогательная история об отношениях и трансформации. Двое друзей детства глубоко влюбляются. Переживая радость и боль первого романа, они навсегда меняют свои жизни.



"Карма"

Увлекательная история о карме и преступлении. Жизнь шестерых незнакомцев объединяет один случай и теперь они вынуждены столкнуться с собственной темной правдой и связями.



"Четыре времени года"

Душевная история о давних друзьях, которые меняют взгляды на жизнь сквозь четыре сезона каникул. Вместе они переживают взлеты и падения и исследуют собственные секреты.



"Лето когда я похорошела"

Мелодрама о взрослении и вызовах любви. В новом сезоне Белли вынуждена принять непростое решение, когда в ее жизнь возвращается первая любовь.