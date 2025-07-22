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Эти 5 сериалов цепляют за живое: о любви, втором шансе и карме

Вторник 22 июля 2025 20:00
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Эти 5 сериалов цепляют за живое: о любви, втором шансе и карме Сериалы 2025 года для душевного вечера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ищете новый сериал для просмотра после тяжелого дня? Эти истории о любви, втором шансе и кармической справедливости точно зацепят.

РБК-Украина предлагает подборку новых сериалов, которые захватывают с первых серий.

"Баллард"

Детективный сериал, который держит в напряжении. В центре сюжета - известная своей решительностью следовательница, которая поражает умением разоблачать заговоры.


"Навсегда"

Трогательная история об отношениях и трансформации. Двое друзей детства глубоко влюбляются. Переживая радость и боль первого романа, они навсегда меняют свои жизни.


"Карма"

Увлекательная история о карме и преступлении. Жизнь шестерых незнакомцев объединяет один случай и теперь они вынуждены столкнуться с собственной темной правдой и связями.


"Четыре времени года"

Душевная история о давних друзьях, которые меняют взгляды на жизнь сквозь четыре сезона каникул. Вместе они переживают взлеты и падения и исследуют собственные секреты.


"Лето когда я похорошела"

Мелодрама о взрослении и вызовах любви. В новом сезоне Белли вынуждена принять непростое решение, когда в ее жизнь возвращается первая любовь.

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