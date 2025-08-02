Ада Роговцева написала стихотворение, от которого щемит в душе
88-летняя актриса Ада Роговцева растрогала своих поклонников до слез. На этот раз легендарная артистка поделилась проникновенным стихотворением собственного авторства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из Instagram Роговцевой.
Какое стихотворение написала легендарная актриса
1 августа православные верующие отметили Медовый Спас, известный также как Маковея. И несколько лет назад Роговцева написала стихотворение об этом празднике.
"Маковія та Спаса - то й літу кінець.
Стиглі яблука з медом та з маком коржі.
Загострила вже осінь сумний олівець
і одкреслює літо з своєї межі.
Мед посвячено й мак. Різнотравний вітрець -
як остання надія ще літнього неба.
Що ж... Давно не початок, та все ж не кінець...
Треба осінь прожити. Вже якось - а треба!"
Роговцева поразила авторским стихотворением (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
Особое стихотворение растрогало сеть. Слова о последней надежде, конце и желании "прожить" приобрели особые смыслы, а потому сейчас они, как отметили комментаторы, доводят до слез.
Также юзеры написали:
- "Как щемяще и точно"
- "Вы суперовая"
- "Коржи с маком когда-то бабушка готовила... Давно это было. Хорошо, что она не дожила до страха этих дней".
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