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Ада Роговцева написала стихотворение, от которого щемит в душе

Суббота 02 августа 2025 15:03
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Ада Роговцева написала стихотворение, от которого щемит в душе Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
Автор: Полина Иваненко

88-летняя актриса Ада Роговцева растрогала своих поклонников до слез. На этот раз легендарная артистка поделилась проникновенным стихотворением собственного авторства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из Instagram Роговцевой.

Какое стихотворение написала легендарная актриса

1 августа православные верующие отметили Медовый Спас, известный также как Маковея. И несколько лет назад Роговцева написала стихотворение об этом празднике.

"Маковія та Спаса - то й літу кінець.
Стиглі яблука з медом та з маком коржі.
Загострила вже осінь сумний олівець
і одкреслює літо з своєї межі.
Мед посвячено й мак. Різнотравний вітрець -
як остання надія ще літнього неба.
Що ж... Давно не початок, та все ж не кінець...
Треба осінь прожити. Вже якось - а треба!"

Ада Роговцева написала стихотворение, от которого щемит в душеРоговцева поразила авторским стихотворением (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Особое стихотворение растрогало сеть. Слова о последней надежде, конце и желании "прожить" приобрели особые смыслы, а потому сейчас они, как отметили комментаторы, доводят до слез.

Также юзеры написали:

  • "Как щемяще и точно"
  • "Вы суперовая"
  • "Коржи с маком когда-то бабушка готовила... Давно это было. Хорошо, что она не дожила до страха этих дней".

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