Ада Роговцева написала стихотворение, от которого щемит в душе

88-летняя актриса Ада Роговцева растрогала своих поклонников до слез. На этот раз легендарная артистка поделилась проникновенным стихотворением собственного авторства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из Instagram Роговцевой.

Какое стихотворение написала легендарная актриса

1 августа православные верующие отметили Медовый Спас, известный также как Маковея. И несколько лет назад Роговцева написала стихотворение об этом празднике.

"Маковія та Спаса - то й літу кінець.

Стиглі яблука з медом та з маком коржі.

Загострила вже осінь сумний олівець

і одкреслює літо з своєї межі.

Мед посвячено й мак. Різнотравний вітрець -

як остання надія ще літнього неба.

Що ж... Давно не початок, та все ж не кінець...

Треба осінь прожити. Вже якось - а треба!"

Роговцева поразила авторским стихотворением (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Особое стихотворение растрогало сеть. Слова о последней надежде, конце и желании "прожить" приобрели особые смыслы, а потому сейчас они, как отметили комментаторы, доводят до слез.

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