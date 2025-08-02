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Ада Роговцева написала вірш, від якого щемко на душі

Субота 02 серпня 2025 15:03
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Ада Роговцева написала вірш, від якого щемко на душі Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
Автор: Поліна Іваненко

88-річна акторка Ада Роговцева зворушила своїх прихильників до сліз. Цього разу легендарна артистка поділилася проникливим віршем власного авторства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий допис з Instagram Роговцевої.

Який вірш написала легендарна акторка

1 серпня православні віряни відзначили Медовий Спас, відомий також як Маковія. І декілька років тому Роговцева написала вірш про це свято.

"Маковія та Спаса - то й літу кінець.
Стиглі яблука з медом та з маком коржі.
Загострила вже осінь сумний олівець
і одкреслює літо з своєї межі.
Мед посвячено й мак. Різнотравний вітрець -
як остання надія ще літнього неба.
Що ж... Давно не початок, та все ж не кінець...
Треба осінь прожити. Вже якось - а треба!"

Ада Роговцева написала вірш, від якого щемко на душіРоговцева вразила авторським віршем (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Особливий вірш розчулив мережу. Слова про останню надію, кінець та бажання "прожити" набули особливих сенсів, а тому зараз вони, як зазначили коментатори, доводять до сліз.

Також юзери написали:

  • "Як щемливо і точно"
  • "Ви суперова"
  • "Коржі з маком колись бабуня готувала... Давно це було. Гарно, що вона не дожила до страху цих днів".

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