Аде Роговцевой - 88. Как выглядела в молодости легенда украинского театра и кино (фото)

Биография Ады Роговцевой

Ада Николаевна родилась в 1937 году в городе Глухов (ныне Сумская область). Ее отец работал в НКВД, а мама была агрономом.

Еще в юности она мечтала стать журналисткой, писала стихи, однако подруги убедили ее попробовать себя в театральном искусстве.

Так она стала студенткой Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

В 23 года Роговцева уже была заслуженной артисткой УССР. Она более 35 лет проработала в Театре имени Леси Украинки, где сыграла десятки ролей.

Кадр из фильма "Лесная песня"

Параллельно с работой на сцене актриса снималась и в кино. Первой ролью стало участие в фильме "Кровавый рассвет", однако настоящую славу принесла лента "Салют, Мария!", которая сделала ее звездой всего СССР.

Впоследствии были роли в сериалах "Вечный зов", "Было у отца три сына" и многих других.

Также она - лауреат многочисленных наград. Получила звание народной артистки УССР и СССР, является Героем Украины, имеет премию имени Тараса Шевченко, а также награды "Киевская пектораль" и "Золотой юла" за вклад в отечественное киноискусство.

Ада Роговцева в молодости (фото: открытые источники)

Ада Роговцева сейчас

Народная артистка сегодня редко появляется на экране, однако не оставляет сцену, на которой продолжает играть спектакли.

Сейчас она живет в частном доме под Киевом, активно преподает в столичных вузах - в частности в Киевском институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого и в Университете культуры.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Из-за четкой гражданской позиции и открытой поддержки Украины, в 2015 году Россия запретила актрисе въезд на свою территорию.

Против нее было даже открыто уголовное дело. С того момента Роговцева неоднократно высказывалась о невозможности примирения, о глубокой боли, причиненной ее народу.

"Я переполнена ненавистью. Вы - нелюди. А если вы нелюди, я вас ненавижу", - признавалась она в интервью.

В 2019 году Роговцева призвала украинцев к информационной и культурной изоляции от россиян, подчеркивая, что те годами жили в искаженном мире, где украинцев считали вымышленным народом с вымышленным языком.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Особое осуждение у нее вызвала позиция многих россиян в отношении Крыма.

После полномасштабного вторжения России актриса выступает на благотворительных мероприятиях, собирает средства для ВСУ, призывает помогать фронту.

Она неоднократно подчеркивала, что россиянам придется пройти долгий путь покаяния, чтобы хоть когда-то восстановить доверие.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Также актриса публично попросила прощения у украинского народа за то, что когда-то работала в России и строила там карьеру.

"Я - украинка. Была под влиянием советской власти, современной глупости... Но это больше не про меня", - сказала она в одном из интервью.

Ада Роговцева (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)