Алла Кудлай рассказала о дружбе с мамой Каменских и рассекретила, где она живет

Как оказалось, связь Аллы и Лидии продолжается до сих пор, несмотря на расстояние, ведь Лидия Каменских сейчас живет в Испании.

Певица рассказала, как они с подругой начинали свой творческий путь вместе, работая в хоре имени Григория Веревки, и как впоследствии стали настоящими подругами и даже кумовьями.

"С Лидой Каменских мы работали в Хоре имени Г. Веревки, вместе выезжали на гастроли, жили в одной комнате. Делили кусок хлеба пополам. Впоследствии стали кумовьями. Я крестная Насти Каменских", - вспомнила Алла Кудлай.

Алла Кудлай с Лидией Каменских (скриншот)

Звезда признается, что хоть их общение сейчас стало редким, теплые отношения остались.

"Дружим до сих пор, ездили с Лидой отдыхать вместе и в Трускавец, и в Одессу. Она сейчас в Испании, поэтому звоним друг другу очень редко", - добавила артистка.

Кудлай также отметила, что верит в женскую дружбу и с большим уважением относится к своим подругам.

"Конечно, верю. В целом мои подруги - это потрясающие женщины. А если говорить в целом о дружбе как таковой, то я очень люблю песню Павла Зиброва и Гарика Кричевского 'Верные друзья'", - поделилась она.

Алла Кудлай с Лидией Каменских (скриншот)

Напомним, недавно Настя Каменских впервые за долгое время опубликовала в соцсетях редкое фото с мамой.

В феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением РФ, исполнительница вместе с мужем, продюсером Потапом, уехали в Испанию.

Как объясняла артистка, это была заранее запланированная рабочая поездка.

Вместе с супругами страну покинули и их матери - именно поэтому сейчас Лидия Каменских находится за границей.