Alyona Alyona может стать новой звездой сериалов: но есть нюанс

Alyona Alyona може стати новою зіркою серіалів: але є нюанс

Alyona Alyona розповіла про зміну професії і фільм 10 блогерят

Alyona Alyona (фото: Новий канал)

Відома українська реперка Alyona Alyona продовжує активно підкорювати не лише музичну сцену, а й кіноекрани. Цієї осені глядачі побачать артистку у новій комедії "10блогерят", де вона зіграла повноцінну роль.

За лаштунками зйомок розважального проекту "Хто зверху?" на Новому каналі вона поділилася з РБК-Україна враженнями від зйомок у повнометражці.

"Я вже маю досвід зйомок у кіно - у фільмі "Найкращі вихідні". Але там була дуже маленька епізодична роль. Тут же у мене вже повноцінна героїня", - розповідає артистка.

За словами співачки, досвід роботи в кіно був для неї неймовірно цікавим, адже на знімальному майданчику довелося працювати пліч-о-пліч із професійними акторами.

Наприклад, поради від Ольги Сумської стали для реперки справжнім відкриттям: та навчила відокремлювати себе від персонажа, навіть коли сюжет близький до власного життя.

"Сумська мені порадила корисну річ. Коли розповідаєш комусь, що щось там сталося за сюжетом, то казати треба не, для прикладу, "я втікаю чи помираю", а "мій персонаж", - каже реперка.

Alyona Alyona зізналася, що на цьому не планує зупинятися. І вона не проти була б продовжити свою невеличку акторську кар’єру.

Зокрема реперка мріє спробувати себе у молодіжному серіалі, де могла б втілити образ наставниці - "вуличної" та "трушної" героїні, якій довіряють підлітки.

"Коли я була тинейджером, то завжди виглядала старшою за однолітків. Тому тусуваласясеред старшаків. У кіно хотіла б зіграти персонажа, який є ментором чи наставником. Інколи дозволяє молодшим щось заборонене, але найчастіше пояснює, що погано, а що добре. Знаєте, така людина, якій можна довіритись у всіх сенсах", - поділилася артистка.

"Але важливо, щоб це було щось трушне й вуличне. Кіно про те, як насправді росла я та багато українців", - додала Альона.

Але вже ж є нюанс: Alyona Alyona не збирається відмовлятися від музики заради кіно. Реп для неї залишається пріоритетом, а зйомки - це радше експеримент і шанс відкрити новий бік творчості.

Прем’єра фільму "10 блогерят" запланована на 16 жовтня. Чи стане реперка новою зіркою українських фільмів і серіалів - покаже час.

Що відомо про фільм "10 блогерят"

"10 блогерят" - це новий український фільм у жанрі чорної детективної комедії.

Фільм позиціонується як своєрідне комедійне переосмислення детективів Агати Крісті з елементами сучасних серіалів, таких як "Гра в кальмара" та "Гра престолів".

За сюжетом, 10 відомих блогерів опиняються замкненими у знімальному павільйоні, де хтось невідомий починає смертельну гру. Доля кожного з героїв залежить від глядачів, які стежать за подіями онлайн і кожні десять хвилин обирають нову жертву.

Картина іронічно показує, як онлайн-ненависть може призвести до реальних трагічних наслідків.

Автором ідеї та сценаристом фільму є Олександр Щур, який також працював над сценарієм найкасовішої української комедії "Я, ти, він, вона".

У фільмі зіграли відомі українські зірки, серед яких, окрім, Альони Савраненко і Ольги Сумської, можна буде побачити Арама Арзуманяна, Наталію Вуглицьку (КендіСуперстар), Олександра Терена, Джозефіну Джексон та інших.

MONATIK і DOROFEEVA нарешті показали відео, зняте у день масованого обстрілу Києва

MONATIK і DOROFEEVA показали відео на пісню If You know what I mean

MONATIK і DOROFEEVA (фото: Pomitni)https://drive.google.com/drive/folders/1b3AsJDTpbE2eWDUvxk0Rs7H4gEkk-QUG

Два найпопулярніших українських артисти - MONATIK і DOROFEEVA - нарешті презентували спільний трек і кліп "If You know what I mean", який став лід-сингломальбому "Вічно танцююча людина". Пісня є своєрідним продовженням першого хіта Дмитра і Наді, що вийшов сім років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представників лейблу Pomitni.

Що відомо про пісню і кліп "If You know what I mean"

Відео, зрежисоване Русланом Маховим, витримане в мінімалістичному урбаністичному стилі. На тлі порожніх стін і індустріальних пейзажів артисти виконують надскладну хореографію.

У кліпі також з'являються чорні "бульбашки", які є прямою відсилкою до знакової локації з кліпу "Глубоко", який знімали в The Bubble House. Та й у пісні також можна почути інтонаційні перегуки з попереднім хітом.

"Я завжди відчував особливий вайб Наді. Тому, коли народилася ідея цієї композиції, я був щиро впевнений: у ній має зазвучати саме DOROFEEVA. Перебуваючи на репетиціях та під час підготовки до зйомок кліпу, мої відчуття лише підтвердилися. У всесвіті "Вічно танцюючої людини" надія завжди посідає особливе місце. Так було ще в ері "Love it Ритм", і так є зараз. Вірю, що наша спільна енергія з DOROFEEVA подарує вам ту саме необхідну надію, телепорт у гарний вайб, заряд світла й позитивних емоцій, які нам усім так необхідні", - говорить Монатік.

Монатік і Дорофеєва (фото: Pomitni)

А от Дорофеєва називає цей трек "приємною ностальгією" і "можливістю додати світла у найтемніші часи"

"Діма - дуже досвідчений та професійний артист і музикант, та ще й мій друг, тому я з великою радістю погодилася на дует. Я відчуваю цей трек як продовження нашої дуетної історії у сьогоденні. Це така приємна ностальгія й можливість додати світла у найтемніші часи. Наші думки різні, ніби ці кульки у відео, переважно - темні та важкі, бо ми живемо в такі часи. Деякі ми відштовхуємо, над іншими працюємо, якісь - приймаємо. Кожен глядач зчитає тут своє", - коментує співачка.

Монатік і Дорофеєва (фото: Pomitni)

Додамо, що зйомки кліпу відбувалися у Києві в день трагічного масованого обстрілу. Команді довелося кілька разів переривати процес і спускатися в укриття, чекаючи на відбій тривоги. У результаті знімальний день розтягнувся майже до 30 годин.

