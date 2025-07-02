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Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: "Давно выполняю боевые задачи"

Среда 02 июля 2025 23:07
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Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: "Давно выполняю боевые задачи" Андрей Лузан служит в Силах беспилотных систем (фото: instagram.com/luzannnn)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Юморист и один из участников проекта "Леви на джипі" Андрей Лузан, который мобилизовался в армию летом прошлого года, рассказал о военной службе.

Как сообщает РБК-Украина, подробностями жизни военного комик поделился в Instagram.

Что Лузан рассказал о службе

Юморист признался, что до сих пор многие его знакомые не до конца принимают его новый статус.

Люди спрашивают, часто ли он бывает в Киеве, пишут о делах, съемках и коллаборациях.

В то же время сам он уже довольно длительное время выполняет боевые задачи в Силах беспилотных систем.

"Вот уже как шестой месяц нахожусь в пункте постоянной дислокации роты ударных беспилотных авиакомплексов по боевому распоряжению", - написал он.

Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: &quot;Давно выполняю боевые задачи&quot;Звезда "Левів на джипі" о жизни после мобилизации (скриншот)

Лузан отметил, что хотел бы объяснить людям, что он служит в армии, а не отдыхает.

"Уже немножко бесит, что многие до сих пор не искупают и думают, что я где-то сижу чилю", - отметил он.

Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: &quot;Давно выполняю боевые задачи&quot;Лузан об отношении людей к его службе (скриншот)

Он добавил, что не сидит в окопе круглосуточно. Есть график дежурств экипажа, согласно которому его команда работает.

"Поэтому часть жизни я живу вполне граждански", - добавил он.

Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: &quot;Давно выполняю боевые задачи&quot;Андрей Лузан о военной службе (скриншот)

Где служит комик

Комик раскрыл, что служит в 412 полку Nemesis Сил беспилотных систем.

"Наш полк регулярно входит в топ-10 по поражению врага в рейтинге Є-балів", - заметил он.

Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: &quot;Давно выполняю боевые задачи&quot;Где служит основатель "Левів на джипі" (скриншот)

Андрей Лузан уходит в отпуск

Впервые за год службы военный готовится к отдыху. Он признался, что официально может съездить за границу.

"Чем и займусь. Немножко контента поделаю. И потом я снова возвращаюсь", - поделился он.

Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: &quot;Давно выполняю боевые задачи&quot;Лузан уходит в отпуск (скриншот)

Что известно о мобилизации Лузана

О решении встать на защиту страны юморист сообщил в июле. Он закончил военную подготовку и принял присягу в сентябре 2024 года.

Он активно делился деталями подготовки и даже раскритиковал условия для военных.

Андрей Лузан раскрыл, в каком полку и как служит: &quot;Давно выполняю боевые задачи&quot;Что известно о мобилизации Лузана (фото: instagram.com/luzannnn)

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