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"Не дам соврать": бывший побратим Тополи поставил на место Безуглую после ее нападок

Понедельник 23 июня 2025 15:11
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"Не дам соврать": бывший побратим Тополи поставил на место Безуглую после ее нападок Тарас Тополя (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Иванна Пашкевич

Заместитель командира 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Украины и глава общественной организации "Ветераны 241" Алексей Фандецкий поставил на место нардепа Марьяну Безуглую, которая обвинила фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю в "фейковой службе" во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook военнослужащего.

Скандал возник на фоне недавнего ночного массированного ракетного удара по Киеву, вследствие которого квартира Тараса Тополи была полностью разрушена.

&quot;Не дам соврать&quot;: бывший побратим Тополи поставил на место Безуглую после ее нападокРазрушенная квартира Тараса Тополи (фото: instagram.com/tarastopolia)

Именно это и стало поводом для жестких высказываний Безуглой, которая в соцсетях обвинила музыканта в том, что его служба якобы является формальностью и "для картинки".

Она также заявила, что песня Тополи "Фортеця Бахмут" - заказная, а сам артист избегает настоящей войны, в отличие от тех, кто воюет на передовой.

На такие заявления отреагировал побратим Тополи, который рассказал о реальных событиях, в которых участвовал музыкант с другими участниками группы "Антитела".

"Марьяна Безуглая, в июне 2022 года я участвовал в боях за Дементьевку Харьковской области. Это был настоящий ад. Кто был, не даст соврать. Тарас Тополя и ребята из Antytila/Антитела были на медевации. Спасли многих, за что им огромный поклон и благодарность от меня лично. К совести госпожи Марьяны не призываю. Выводы каждый сделает сам", - написал заместитель командира 241 бригады.

&quot;Не дам соврать&quot;: бывший побратим Тополи поставил на место Безуглую после ее нападокАлексей Фандецкий (фото: facebook.com/oleksii.fandetskyi)

Что пишут украинцы

Алексей Фандецкий своим публичным заявлением не только стал на защиту фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, но и фактически запустил волну поддержки от собратьев и неравнодушных украинцев.

Под заметкой командира начали появляться комментарии с возмущением относительно заявлений Марьяны Безуглой.

  • Підтверджую слова Олексія Фандецького. Хлопці Antytila / Антитіла вивезли тоді дуже багато наших. І Тарас Тополя, і Sergii Vusyk часто за власний кошт забезпечували медичну службу 130 батальйону тероборони. То була велика вдача, що такі хлопці тоді були з нами. Честь і повага

Другие же не сдерживают эмоций и жестко высказываются в адрес депутата.

  • Безкутня - то синдром відсутності головного мозку
  • Безумна гієна прибігла погрітись
  • Хай би поїхала на передок і сама спробувала, що таке війна, а не за клавіатурою воювати з тими, хто рятував життя.

В чем суть скандала

Фронтмен группы "Антитела" в соцсетях рассказал, что во время атаки его квартира вместе с женой была повреждена, но все остались живы.

Зато Безуглая отреагировала на его сообщение оскорбительными комментариями, обвинив музыканта в формальной, "фейковой" службе.

"Видишь, как бывает, Тополь. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Крепость Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне", - написала она.

Безуглая также добавила, что настоящая война - это не для таких, как он, и вспомнила о "карме", которая якобы настигла Тополю из-за атаки ракеты, которая не делает исключений.

&quot;Не дам соврать&quot;: бывший побратим Тополи поставил на место Безуглую после ее нападокМарьяна Безуглая (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

"Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой", - выдала Безуглая.

Нардеп выразила соболезнования погибшим в боях за Украину, особенно в Бахмуте, но добавила, что если бы меньше было "медийных подлиз к докторам философии и российским мясникам-профессионалам в генеральских погонах", количество погибших было бы меньше.

"Хорошо, что уцелели твои, желаю уцелеть всем семьям Украины, а не только твоей на тысячу лайков", - цинично завершила сообщение женщина.

Стоит отметить, что Тарас Тополя пока официально не отреагировал на эти скандальные обвинения нардепа.

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