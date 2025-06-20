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Анна Саливанчук поразила видео с Говерлы: показала сына и спела народный хит (видео)

Пятница 20 июня 2025 16:15
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Анна Саливанчук поразила видео с Говерлы: показала сына и спела народный хит (видео) Анна Саливанчук покорила вершину известной горы (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская актриса Анна Саливанчук поднялась на самую высокую точку Украины - Говерлу. Она присоединилась к походу своего сына Никиты, который сейчас отдыхает в летнем лагере на западе страны.

Анна не сдержала эмоций от нового опыта и спела. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Как Саливанчук покорила Говерлу

Актриса преодолела более 8 километров горного маршрута. Подъем держал около шести часов.

По словам Саливанчук, детям путешествие далось легко. А вот для нее самой это стало испытанием.

"Я на Говерле. Я это сделала", - прокомментировала достижение актриса в сториз.

Как Саливанчук поднималась на Говерлу (скриншоты)

Анна поделилась яркими кадрами с вершины горы и не сдержала эмоции.

Так, на высоте 2061 метра она исполнила легендарный народный хит "Ой у лузі червона калина" и развернула украинский флаг.

На одном из других фото она показалась вместе с сыном Никитой, с которым прошла путь до самой вершины.

Анна Саливанчук поразила видео с Говерлы: показала сына и спела народный хит (видео)Саливанчук поднялась на Говерлу с сыном (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

В подписи к фото и видео актриса объяснила, что на путешествие ее натолкнули испытания, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.

"Мы не знаем, что будет завтра. Я решила пройти этот нелегкий путь для победы перед собой, за всех, кто уже не сможет пройти этот путь, потому что погибли на этой проклятой войне. Спасибо всем защитникам за возможность жить", - прокомментировала она.

Анна Саливанчук поразила видео с Говерлы: показала сына и спела народный хит (видео)Саливанчук развернула украинский флаг на Говерле (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Как отреагировали в сети

Пользователи остались в восторге от невероятных пейзажей, которые продемонстрировала звезда, и засыпали ее комплиментами.

  • "Это невероятные ощущения!"
  • "Невероятные".
  • "Молодцы".
  • "Поздравляю. Крутоооооо".
  • "Очень красиво. Анна, вы молодчинка".

Что известно о личной жизни Анны Саливанчук

Украинская актриса воспитывает двух сыновей - Глеба 2015 года рождения и Никиту 2020-го.

Мальчиков она родила в браке с народным депутатом и продюсером Александром Божковым. Они были женаты 8 лет и развелись в 2023-м.

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