Блогерша Саша Бо засветила элитный подарок от мужа за более чем 1 миллион (фото)

На днях украинская блогерша-миллионница Саша Бо (настоящее имя Александра Тарнавская) отпраздновала свое 30-летие. Но больше всего внимания привлек роскошный подарок от ее мужа, стоимость которого превышает 1 миллион гривен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюенсерки.

Свой юбилей Александра праздновала в роскошном комплексе Карпат. Праздник проходил в тесном кругу - среди самых близких друзей и семьи.

Для гостей подготовили праздничную программу: развлекала аудиторию популярная певица FIINKa, а праздничный стол украшали живые цветы, которые добавляли атмосфере особой изысканности.

Саша Бо отпраздновала 30-летие (фото: instagram.com/sashaabo)

После вечеринки Саша Бо поделилась с подписчиками яркими кадрами с празднования, а также похвасталась роскошным подарком от мужа - часами от всемирно известного бренда BVLGARI, модель Serpenti Tubogas.

Стоимость аксессуара достигает 29 500 долларов, что по текущему курсу превышает 1 миллион гривен.

Саша Бо показала подарок от мужа на 30-летие (скриншот)

Краткая биография Саши Бо

Александра Бо, более известная как Саша Тарнавская, живет в Ивано-Франковске, хотя родом из Тернопольской области.

Свой блог ведет с 2016 года и стала одной из первых украиноязычных блогеров, которые сумели собрать миллионную аудиторию.

На сегодня количество ее подписчиков в Instagram превышает 1,7 миллиона.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

В своем блоге Саша рассказывает о материнстве, стиле жизни, здоровье и красоте.

Она воспитывает троих детей: сыновей Даниила и Евгения, которых родила в первом браке с блогером Игорем Пустовитом, а также дочь от своего нынешнего мужа Платона Тарнавского.

Саша Бо с семьей (фото: instagram.com/sashaabo)

Кроме популярности в соцсетях, Саша является основательницей клиники эстетической медицины, салона красоты и благотворительного фонда "ТАРНАВСКИХ".

Известно, что 28-летняя Александра неоднократно обращалась к косметологам и пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать свою внешность.

Среди проведенных процедур - инъекции филлеров в губы (которые впоследствии она вернула к естественному виду), коррекция кончика носа, подтяжка век, плазмотерапия, а также увеличение груди до третьего размера.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)