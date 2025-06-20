ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Блогерша Саша Бо засветила элитный подарок от мужа за более чем 1 миллион (фото)

Пятница 20 июня 2025 14:48
UA EN RU
Блогерша Саша Бо засветила элитный подарок от мужа за более чем 1 миллион (фото) Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях украинская блогерша-миллионница Саша Бо (настоящее имя Александра Тарнавская) отпраздновала свое 30-летие. Но больше всего внимания привлек роскошный подарок от ее мужа, стоимость которого превышает 1 миллион гривен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюенсерки.

Свой юбилей Александра праздновала в роскошном комплексе Карпат. Праздник проходил в тесном кругу - среди самых близких друзей и семьи.

Для гостей подготовили праздничную программу: развлекала аудиторию популярная певица FIINKa, а праздничный стол украшали живые цветы, которые добавляли атмосфере особой изысканности.

Саша Бо отпраздновала 30-летие (фото: instagram.com/sashaabo)

После вечеринки Саша Бо поделилась с подписчиками яркими кадрами с празднования, а также похвасталась роскошным подарком от мужа - часами от всемирно известного бренда BVLGARI, модель Serpenti Tubogas.

Стоимость аксессуара достигает 29 500 долларов, что по текущему курсу превышает 1 миллион гривен.

Блогерша Саша Бо засветила элитный подарок от мужа за более чем 1 миллион (фото)Саша Бо показала подарок от мужа на 30-летие (скриншот)

Краткая биография Саши Бо

Александра Бо, более известная как Саша Тарнавская, живет в Ивано-Франковске, хотя родом из Тернопольской области.

Свой блог ведет с 2016 года и стала одной из первых украиноязычных блогеров, которые сумели собрать миллионную аудиторию.

На сегодня количество ее подписчиков в Instagram превышает 1,7 миллиона.

Блогерша Саша Бо засветила элитный подарок от мужа за более чем 1 миллион (фото)Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

В своем блоге Саша рассказывает о материнстве, стиле жизни, здоровье и красоте.

Она воспитывает троих детей: сыновей Даниила и Евгения, которых родила в первом браке с блогером Игорем Пустовитом, а также дочь от своего нынешнего мужа Платона Тарнавского.

Блогерша Саша Бо засветила элитный подарок от мужа за более чем 1 миллион (фото)Саша Бо с семьей (фото: instagram.com/sashaabo)

Кроме популярности в соцсетях, Саша является основательницей клиники эстетической медицины, салона красоты и благотворительного фонда "ТАРНАВСКИХ".

Известно, что 28-летняя Александра неоднократно обращалась к косметологам и пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать свою внешность.

Среди проведенных процедур - инъекции филлеров в губы (которые впоследствии она вернула к естественному виду), коррекция кончика носа, подтяжка век, плазмотерапия, а также увеличение груди до третьего размера.

Блогерша Саша Бо засветила элитный подарок от мужа за более чем 1 миллион (фото)Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Блоггерша Звёзды
Жизнь
Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление
Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление