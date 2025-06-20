"Антитіла" перепели "Смотри в меня" на украинском: новые смыслы и впечатляющий клип (видео)

Группа "Антитіла" запремьерила римейк своего хита "Смотри в меня". Обновленная песня получила украинский текст и невероятный клип, в который были заложены особые смыслы.
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе "Антитіл".
"Внутри группы у нас не было консенсуса относительно того, нужно ли делать
перевод песни или нет. Я, скорее, был не сторонником, но очень много поклонников нашего творчества пришли к нам и впустили музыку группы "Антитіла" в свою жизнь именно после песни "Смотри в меня", - рассказал фронтмен группы Тарас Тополя.
"И очень много наших поклонников ждало ремейк этой композиции, потому что она им полюбилась, потому что она давала ту драму и энергию, которая вдохновляла. И в конце концов Маричка Падалко, наша давняя поклонница и уже подруга, выступила тем вдохновителем, которая побудила нас сделать эту украиноязычную версию", - отметил он.
По словам певца, клип хоть и снимался не "на нуле", но во время развертывания, рано утром, раздавались взрывы и опасность была совсем рядом. Тогда оккупанты в очередной раз атаковали столицу "Шахедами" и баллистикой.
"Дивись у мій кран" это история ожидания, надежды, поддержки собратьев, которая происходит ежедневно в жизни тысяч украинцев. Это видеоработа не о выдумке, а о правде - о той, которая болит, держит и вдохновляет. Мы хотели передать, что даже на расстоянии, даже сквозь войну, любовь живет - через взгляд, через экран, через сердце", - отметил Тополя.
Кадры из нового клипа "Дивись у мій екран"
"Дивись у мій екран,
У жар моїх очей,
Моя свобода більше,
За пил твоїх речей.
Дивись у мій екран,
Дивися до кінця,
Моя свобода більше,
За все твоє життя".
Очень символично, что режиссером клипа, как и в прошлый раз, выступил Виктор Придувалов. Он внес в кадр свой уникальный режиссерский стиль, и оставил знаковые визуальные элементы из первой версии клипа - черные барабаны, красные полотна, гитары, кожа, джинс.
Однако на этот раз добавился пиксель и картина разворачивается в совершенно других реалиях. Сюжет клипа переносит зрителя с гонок на авто по улицам мирного города (как было в предыдущей версии) к нынешней войне.
"Антитіла" поразили новым клипом (фото: пресс-служба)
"Главный герой - дронщик, украинский воин, который управляет беспилотником. Именно в его экран мы и смотрим - видим правду войны его глазами. В лирической части появляется образ любимой, которая ждет его дома, в тылу. Эта связь между фронтом и мирной жизнью - лейтмотив видео", - пояснила пресс-служба.
Актерами в видеоработе выступили одни из лучших в Украине боевые операторы дронов, которые с театральных площадок ушли на войну: Петр Ержикевич, Дмитрий Мельничук, которые прибыли с фронта на съемочную площадку. Они снимались в своей боевой форме.
Оператором клипа выступил Ярослав Пилунский, который с первого дня войны служит оператором дрона в подразделении Героя Украины Евгения Межевикина с позывным "Адам", и прямо с фронта, с разрешения командира вырвался в Киев на несколько съемочных дней.
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