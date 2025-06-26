Антонина Хижняк забавно потроллила Белый дом: опубликовали ШИ-видео с ее "двойником"

Украинская актриса Антонина Хижняк отреагировала на видеоролик, который появился на официальной странице Белого дома в Instagram. Там опубликовали ролик с женщиной, которая визуально очень похожа на звезду "Спіймати Кайдаша".

Что известно о видео и как актриса потроллила Белый дом, узнайте в материале РБК-Украина .

Как Хижняк потроллила Белый дом

Звезда записала забавное видео, в котором якобы получает звонок от Дональда Трампа.

"Как я попала в Белый дом" - подписала она ролик.

В шутливой форме она требует от американского президента новые "Patriot" для защиты украинского неба. И он соглашается. Взамен она якобы участвует в его рекламе.

Что известно о видео Белого дома

Ролик был посвящен новому законопроекту администрации Трампа об отмене налогов на сверхурочную работу.

Видео было сгенерировано искусственным интеллектом. На нем появляется женщина, которая визуально очень похожа на украинскую актрису.

Как отреагировали в сети

В Институте массовой информации считают, что для создания контента использовали ИИ-модель, которая была натренирована на изображениях звезды.

"Но тогда это означает, что любой реальный человек, который имеет цифровой след, может быть воспроизведен в вымышленном контексте. И его изображение может быть использовано в рекламе, политических или государственных коммуникациях без его согласия", - прокомментировали в ведомстве.

Примечательно, что в заметке Белого дома нет маркировки об использовании нейросети.

Украинцы сразу узнали Хижняк на видео. Некоторые шутили, а некоторые начали спрашивать, спрашивали ли у нее разрешения на использование лица.

Такое использование ИИ с привлечением изображений с реальными людьми вызывает беспокойство.