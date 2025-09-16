Артем Пивоваров выступил на Таймс-сквер в Нью-Йорке: концерт остановила полиция (видео)

Артем Пивоваров стартовал с большим туром по Северной Америке, и первая неожиданность для фанатов ждала именно в Нью-Йорке. Певец устроил бесплатное выступление на Таймс-сквер, однако импровизированный концерт завершился появлением полиции.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина .

Из-за чего концерт Пивоварова остановила полиция

Артем Пивоваров стартовал с большим туром по Северной Америке, и первая неожиданность для фанатов ждала именно в Нью-Йорке.

Певец устроил бесплатное выступление на Таймс-сквер, однако импровизированный концерт завершился появлением полиции.

Согласно плану, 15 сентября в 19:00 должна была состояться полноценная программа, но городские власти запретили использование звуковой техники и микрофонов.

Несмотря на это, артист вышел к публике и спел в живом исполнении. Кадры с выступления мгновенно появились в TikTok.

Прямо на площади прозвучали его популярные композиции "Барабан" и "Рандеву".

Вокруг собралась толпа поклонников, среди которых было много украинцев с сине-желтыми флагами. Атмосфера напоминала настоящий фестиваль.

Но уже после нескольких номеров к певцу подошли правоохранители и попросили прекратить концерт.

"Должен был быть бесплатный, но полноценный концерт на Times Square, но правительство запретило использование аппаратуры и микрофона", - прокомментировали инцидент в команде Пивоварова.

Перед выступлением на площади артист уже дал сольный концерт в Нью-Йорке 14 сентября - в специальном формате ORCHESTRA LIVE.

Эту программу с оркестром он повторит еще только в Торонто. Далее маршрутом тура станут Майами, Чикаго, Эдмонтон, Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Финальная точка - масштабное шоу 28 сентября в Avalon Hollywood.