Артем Пивоваров выступил на Таймс-сквер в Нью-Йорке: концерт остановила полиция (видео)
Артем Пивоваров стартовал с большим туром по Северной Америке, и первая неожиданность для фанатов ждала именно в Нью-Йорке. Певец устроил бесплатное выступление на Таймс-сквер, однако импровизированный концерт завершился появлением полиции.
Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.
Из-за чего концерт Пивоварова остановила полиция
Артем Пивоваров стартовал с большим туром по Северной Америке, и первая неожиданность для фанатов ждала именно в Нью-Йорке.
Певец устроил бесплатное выступление на Таймс-сквер, однако импровизированный концерт завершился появлением полиции.
Согласно плану, 15 сентября в 19:00 должна была состояться полноценная программа, но городские власти запретили использование звуковой техники и микрофонов.
Несмотря на это, артист вышел к публике и спел в живом исполнении. Кадры с выступления мгновенно появились в TikTok.
Прямо на площади прозвучали его популярные композиции "Барабан" и "Рандеву".
Вокруг собралась толпа поклонников, среди которых было много украинцев с сине-желтыми флагами. Атмосфера напоминала настоящий фестиваль.
@nataliaml04 @Artem Pivovarov in New York, Times Square #pivovarov #pivovarovmusic #artempivovarov #newyork #ny оригинальный звук - Natali
Но уже после нескольких номеров к певцу подошли правоохранители и попросили прекратить концерт.
"Должен был быть бесплатный, но полноценный концерт на Times Square, но правительство запретило использование аппаратуры и микрофона", - прокомментировали инцидент в команде Пивоварова.
@energy1520#пивоваров #timesquare #концерт #newyork #артемпивоваров
Перед выступлением на площади артист уже дал сольный концерт в Нью-Йорке 14 сентября - в специальном формате ORCHESTRA LIVE.
Эту программу с оркестром он повторит еще только в Торонто. Далее маршрутом тура станут Майами, Чикаго, Эдмонтон, Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.
Финальная точка - масштабное шоу 28 сентября в Avalon Hollywood.
Вас может заинтересовать:
- 5 причин посещать фестиваль "Поколение" в Киеве
- Грандиозное шоу Legendary Rock Voices едет в Киев
- Стала известна дата премьеры "Холостяк-14" с Цымбалюком.